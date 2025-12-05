Никола Цолов с нов успех във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов направи втора поредна фантастична квалификация във Формула 2, в която успя да се класира сред първите десетима. Това ще му даде шанс за нови точки в двете надпревари в Абу Даби.

Както беше и в Катар преди седмица, и днес пилотът на Кампос беше във втората половина на класирането след първата серия от обиколка. Той обаче отново успя да напредне значително с втория комплект гуми, с който той завъртя обиколка за 1:37.231.

Този резултат отреди на Българския лъв деветата позиция в квалификацията, което означава, че той ще стартира от първата редица в утрешния спринт.

Има вероятност обаче Цолов да бъде наказан, тъй като в хода на първата си серия от обиколки той блокира неволно Люк Браунинг в подхода за деветия завой. Стюардите обявиха, че ще разгледат инцидента след края на квалификацията.

Иначе полпозишъна за неделното основно състезание грабна Роман Станек от екипа на Инвикта, който в самия край на квалификацията постигна 1:36.836, за да изпревари с 0.087 секунди Джак Крауфорд, който ще стартира втори.

Шампионът Леонардо Форнароли остана трети пред Дино Беганович, Себастиан Монтоя, Оливър Гьоте, Виктор Мартинс, Джошуа Дюрксен, Цолов и Арвид Линдблад, които оформиха челната десета.

По програма спринтовото състезание утре трябва да стартира в 14:15 часа българско време. Неговата продължителност ще бъде 23 обиколки, а точки за генералното класиране ще вземат първите осем, които минат покрай карирания флаг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com