Лапорта обяви бъдещето си в Барса

Президентът на Барселона Жоан Лапорта кара последния си мандат като начело на каталунския гранд. Бившият народен представител в местния парламент ще сдаде властта през 2027 година.

"Мога да се кандидатирам отново, но не планирам. Би било неподходящо. Няма да се права на Владимир Путин и Николас Мадуро. Лидерите могат да остават само два мандата. Всичко над това е нездравословно", заяви 63-годишният Лапорта.

Лапорта бе начело на "блаугранас" в периода 2003 - 2010 година и отново пое контрола над Барса през 2021-а.

