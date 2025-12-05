Спорт

Лапорта обяви бъдещето си в Барса

Той кара втори мандат начело на каталунския гранд

Лапорта обяви бъдещето си в Барса
05 дек 25 | 12:34
117
Агенция Стандарт

Президентът на Барселона Жоан Лапорта кара последния си мандат като начело на каталунския гранд. Бившият народен представител в местния парламент ще сдаде властта през 2027 година.

"Мога да се кандидатирам отново, но не планирам. Би било неподходящо. Няма да се права на Владимир Путин и Николас Мадуро. Лидерите могат да остават само два мандата. Всичко над това е нездравословно", заяви 63-годишният Лапорта.

Лапорта бе начело на "блаугранас" в периода 2003 - 2010 година и отново пое контрола над Барса през 2021-а.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай