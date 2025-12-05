Никола Цолов влиза уверено в Гран при на Абу Даби

Българинът Никола Цолов даде 15-о време в свободната тренировка преди Гран при на Абу Даби във Формула 2. Пилотът на Кампос Рейсинг спря хронометрите на 1:40.389 минути на добре познатото 5.281-километрово трасе „Яс Марина“.

Цолов бе пасивен през по-голямата част от тренировъчната сесия и записа само една бърза обиколка почти половин час след началото на 45-минутното занимание. Той първоначално влезе в топ 10, след което шестима конкуренти подобриха времената си и българинът приключи 15-и.

Най-добро време постигна американският пилот на DAMS Lucas Oil – Джак Крофърд, който завъртя обиколка за 1:39.545 минути. Той е втори в общото класиране на Формула 2 и вече няма шансове за титлата, която бе спечелена от италианеца Леандро Форнароли от Invicta Racing.

Квалификацията за Гран при на Абу Даби е насрочена за 13 часа днес. В първото си участие във Формула 2, проведено през миналата седмица в Катар, Цолов завърши седми в пресявките, спечели десето място в спринта и седма позиция в основното състезание.

Любопитно е, че Цолов започна пасивно и в Катар, където бе 18-и в свободната тренировка, но постепенно повиши темпа си и стигна до сериозни резултати в състезателните дни.

