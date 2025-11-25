Наш каратист с голям успех на уникални олимпийски игри

Николай Христов спечели бронзов медал в карате на Олимпийските игри за глухи спортисти (Дефлимпикс), които се провеждат в японската столица Токио.

Състезателят от Спортната федерация на глухите в България се отличи в дисциплината кумите до 75 килограма, след като постигна две победи и допусна едно поражение.

Това е третият бронзов медал за Христов от Дефлимпикс след отличията му в Турция през 2017 г. и в Бразилия през 2022 г. Националът бе воден от своя личен треньор Борислав Иванов, който продължава да го съпътства по пътя към големите международни успехи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com