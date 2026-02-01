Българските джудисти с четири отличия на европейски турнир

Четири медала, сред които едно злато, едно сребро и два бронза, спечелиха българските джудисти в първия ден на Европейската открита купа „Освобождение“, която се провежда в столичната зала „Арена 8888“. Българските състезатели показаха стабилна форма и донесоха радост на публиката още в началото на надпреварата.

В категория до 73 килограма с титлата се поздрави Виктор Скерлев, който в решителната схватка победи Итън Неирн от Великобритания с юко и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

При 66-килограмовите на крачка от златото остана Боян Йотов. Във финалната среща той отстъпи пред италианеца Анжело Пантано и завоюва сребърен медал.

С бронзови отличия се окичиха Йоана Манова и Ирина Железарска. В малкия финал при жените до 63 килограма Манова надделя над Агата Шафран със златна точка в продължението, а при категория над 78 килограма Железарска спечели също със златна точка срещу Кинга Волшчак от Полша.

На седмо място в своите категории завършиха Любослав Григоров при 60-килограмовите и Стилиян Гушков при 66-килограмовите, които също записаха достойно представяне.

Турнирът бе официално открит от заместник-министъра на спорта Петър Младенов. Приветствие към участниците отправиха президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов и президентът на Европейския джудо съюз Ласло Тот от Унгария. По време на церемонията селекционерът на националния отбор Георги Георгиев получи картина от Румен Стоилов по повод своя 50-годишен юбилей, който отбеляза в навечерието на турнира.

В неделя състезанието продължава със схватки в останалите категории, като българските джудисти ще търсят нови отличия пред родна публика.

