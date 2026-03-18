Ливърпул пред тежка мисия срещу Галатасарай на „Анфийлд“

Ливърпул приема Галатасарай в един от най-интригуващите реванши от осминафиналите в Шампионската лига. Английският тим трябва да наваксва пасив от 0:1 след първия двубой в Истанбул преди седмица. Срещата на „Анфийлд“ е в сряда от 22:00 часа българско време и се очаква да бъде решаваща за продължаването напред. Натискът е изцяло върху домакините, които са длъжни да обръщат резултата.

Галатасарай влиза в двубоя със самочувствие след силна серия - три победи в официални срещи и още един успех в приятелски мач срещу Ливърпул от 2006 г. насам. Турският тим вече показа, че знае как да печели срещу този съперник, след като още във втория кръг от основната фаза спечели отново в Истанбул с 1:0.

В първия мач от този сблъсък решаващото попадение падна рано - Марио Лемина се разписа още в седмата минута. В предишния двубой между двата отбора през сезона също имаше ранен удар, когато Виктор Осимен реализира дузпа след четвърт час игра.

Формата на двата отбора в последните дни допълнително подгрява напрежението. Ливърпул допусна грешка у дома срещу Тотнъм и завърши 1:1, изпускайки важна победа. В същото време Галатасарай разгроми градския си съперник Истанбул Башакшехир с 3:0 и демонстрира сериозна ефективност в атака.

Кадровите проблеми също са фактор преди реванша. Ливърпул няма да може да разчита на Александър Исак, който се очаква да се завърне едва след паузата за националните отбори в края на март.

Програма за срещите в Шампионската лига в сряда:

От 19:45 часа

Барселона-Нюкасъл (1:1 в първата среща)

От 22:00 часа

Байерн-Аталанта (6:1)

Ливърпул-Галатасарай (0:1)

Тотнъм-Атлетико Мадрид (2:5).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com