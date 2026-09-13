Бразилия излиза срещу своя огнен звяр, Англия я чака нощ на „Ацтека“
Осминафиналите на Мондиал 2026 предлагат две битки с история, тежест и капани - Норвегия срещу „селесао“ и Мексико срещу „трите лъва“
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Осминафиналите на Мондиал 2026 предлагат две битки с история, тежест и капани - Норвегия срещу „селесао“ и Мексико срещу „трите лъва“
След Канада-Мароко вечерта продължава с тежък тест за „петлите“ срещу отбор, който вече свали Германия
Южноамериканците спечелиха нокаут мач на Мондиал за първи път от 2014 година
Байерн, Ливърпул и Атлетико продължават, Барселона унищожи Нюкасъл със 7:2
Англичаните гонят обрат след загуба в Истанбул, турците идват със серия победи и силна форма
Германците разбиха Аталанта със 6:1, мадридчани унизиха Тотнъм с 5:2
Днес са първите четири мача
Финалът в Будапеща е на 30 май
АЗ разби Ноа с 4:0, Лех и Сигма също продължават напред
Мачовете от осминафиналите ще бъдат изиграни между 12 и 15 декември
Важна победа над Брюж
Безпроблемна победа с 5:0 срещу четвъртодивизионния Депортива Минера
Изправят се Румъния срещу Нидерландия и Австрия срещу Турция
Испания, Португалия, Франция, Белгия, Германия са в един поток
Следващият му съперник тепърва ще стане ясен
В тях двойките са РБ Лайпциг-Манчестър Сити и Интер-Порто
Килиян Мбапе провали "петлите" при дузпите
Тази вечер ще се опъват нервите на Испания и Франция
Нападателят чака с нетърпение двубоя срещу Португалия на 1/8-финалите на Евро 2020.
Първите два осминафинала са тази вечер