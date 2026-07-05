Бразилия излиза срещу своя огнен звяр, Англия я чака нощ на „Ацтека“

Осминафиналната програма на Мондиал 2026 продължава в неделя вечер с два мача, които могат да обърнат целия тон на елиминациите. Бразилия излиза срещу Норвегия от 23:00 часа българско време в Ню Джърси, а четири часа по-късно Мексико посреща Англия на легендарния „Ацтека“. И двата двубоя ще бъдат излъчени по БНТ 1 и БНТ 3. На хартия фаворитите са ясни, но точно такива вечери на световни първенства често раждат най-опасните изненади.

Бразилия срещу единствения си неудобен съперник

Бразилия отново е сред големите кандидати за световната титла, но срещу нея застава съперник, който носи неприятна историческа статистика. Норвегия е единствената футболна нация, която няма загуба от „селесао“ - две победи и две равенства. Само един от тези мачове не е приятелски - победата с 2:1 на Мондиал 1998, но балансът остава достатъчно впечатляващ, за да тежи психологически и днес.

Останалите срещи завършват 1:1 през 1988 г., 4:2 за Норвегия през 1997 г. и 1:1 през 2006 г. Това не прави скандинавците фаворити, но ги превръща в отбор, който Бразилия няма право да подцени. Още повече че сега Норвегия не е само романтична история за „викинги“, а тим с Ерлинг Холанд, мощна физика и достатъчно увереност след първата си победа в елиминационна фаза на световно първенство.

Анчелоти срещу Холанд

Отборът на Карло Анчелоти стигна до осминафинала след трудна победа с 2:1 срещу дисциплинирана Япония, решена с късен гол. Това беше точно от онези мачове, в които Бразилия не блести през цялото време, но намира начин да оцелее. Сега задачата няма да е по-лека, защото Норвегия показа същия хладен инстинкт срещу Кот д'Ивоар.

Северняците също спечелиха с 2:1, а Холанд вкара победното попадение в 86-ата минута. Това е предупреждение към бразилците - Норвегия може да чака, да страда, да поема натиск и пак да удари в края. Допълнителен заряд има и около Неймар, след като Карло Анчелоти потвърди, че бразилската звезда е готова за мача.

Англия се връща на болезнено място

Вторият мач носи друг вид тежест. Мексико срещу Англия на „Ацтека“ не може да бъде просто осминафинал, защото този стадион пази един от най-болезнените английски спомени. Преди точно 40 години Диего Армандо Марадона наказа „трите лъва“ там с двата най-велики и най-обсъждани гола в историята на световните първенства.

Сега съперникът е Мексико, а не Аржентина, но сцената е същата - митичният стадион, огромното напрежение и усещането, че Англия винаги носи със себе си миналото. Томас Тухел вече опита да свали драмата, като заяви, че тимът му не търси реванш за 1986 г., а иска да напише собствена история. Англичаните обаче ще трябва да го направят в среда, която няма да им даде нито секунда спокойствие.

„Ацтека“, височината и мексиканската буря

Пълните трибуни няма да са единственият проблем за Англия. Мексико Сити е на около 2200 метра надморска височина, а това прави мача физически капан за европейския отбор. Тухел призна, че височината има значение, но подчерта, че Англия няма да я използва като оправдание.

„Трите лъва“ стигнаха дотук след обрат с 2:1 срещу ДР Конго, докато мексиканците победиха Еквадор с 2:0. Въпросът за Англия е дали Хари Кейн отново ще трябва да тегли отбора напред почти сам, или най-после ще получи по-широка подкрепа извън Джуд Белингам. Срещу домакинския заряд на Мексико това може да се окаже решаващо.

Историята дава предимство на Англия

Исторически балансът е на английска страна - шест победи, едно равенство и две загуби срещу Мексико. Феновете на „трите лъва“ със сигурност ще търсят и друга символика - преди точно 60 години мексиканците бяха един от съперниците, победени по пътя към световната титла у дома.

Но тази вечер историята няма да играе вместо тях. Англия има повече класа, Мексико има терен, публика и емоция. Бразилия има традиция, Норвегия има Холанд и статистика, която звучи почти нахално. Неделята на Мондиал 2026 е точно от онези вечери, в които фаворитите трябва не само да победят, а да докажат, че заслужават да останат живи.

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