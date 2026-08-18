Трансферна бомба! Левски преговаря с бивш шеф на Арсенал

Левски подготвя изключително силен ход за ръководството на клуба. Новият собственик на „сините“ Атанас Бостанджиев е поканил световноизвестно име в управата.

Става въпрос за бившия футболист на Арсенал и националния отбор на Бразилия Едуардо Сезар Дауд Гаспар, по-известен като Еду.

Според информацията от „Герена“ вече са влезли в контакт с бразилеца, а евентуалното му привличане би било един от най-гръмките управленски ходове в българския футбол през последните години, съобщава БЛИЦ.

Засега няма постигнато окончателно споразумение между двете страни. Предстоят финални преговори, които трябва да покажат дали Еду ще приеме предложението и ще стане част от новия проект на Левски.

Ако сделката бъде финализирана, „сините“ ще привлекат футболен ръководител с огромен международен опит и сериозна репутация в европейския футбол.

47-годишният Еду има богата визитка както като футболист, така и като ръководител.

Бившият халф е добре познат най-вече от престоя си в Арсенал. След края на състезателната си кариера той се насочи към спортния мениджмънт и постепенно изгради сериозно име в тази сфера.

Еду работеше в ръководството на Арсенал от 2019 до 2024 г., като имаше ключова роля в спортно-техническата политика и изграждането на състава на лондонския клуб.

През изминалия сезон бразилецът заемаше висок ръководен пост в Нотингам Форест.

На този етап големият въпрос е дали разговорите между Левски и Еду ще приключат успешно. Именно предстоящите финални преговори ще бъдат решаващи за евентуалното му пристигане на „Герена“.

Привличането на бившия ръководител на Арсенал би било сериозна заявка за амбициите на новото ръководство на Левски и ход, който със сигурност ще предизвика огромен интерес в българския футбол.