Истински шок в Европа. Англия унищожи Хърватия

Англия смаза със 7:0 Хърватия като гост и записа втора победа в група 3 на Лига А в Лигата на нациите. Хари Кейн и Букайо Сака се разписаха по два пъти, а Джуд Белингам, Антъни Гордън и Морган Роджърс също бяха точни, нанасяйки най-голямата загуба в историята на "ватрените".

Така тимът на Томас Тухел се изравни поне временно на първото място с отбора на Испания, който обаче по-късно тази вечер приема Чехия. Хърватите пък останаха на трета позиция.

Двубоят в Риека се игра пред около 6000 зрители, тъй като домакините са наказани заради расистки скандирания и на стадиона бяха допуснати ученици заедно с възрастни придружители. Имаше и 100 английски фенове, които получиха специално разрешение.

Англичаните взеха инициативата от самото начало и бързо стигнаха до първия гол. В 8-ата минута при изнасянето на топката Гвардиол допусна грешка. Той подаде към централната зона, където нямаше негов съотборник. Гостите направиха отлична комбинация, минала през Райс и Белингам, който отлично изведе Кейн и нападателят откри резултата. Веднага след това Гордън бе изведен сам срещу вратаря, но Ливакович спаси.

В 21-ата минута Гордън овладя центриране на Сака и насочи топката към Белингам, който я засече пред вратата и удвои аванса на "Трите лъва". Островитяните продължиха да натискат и направиха резултата класически в 39-ата минута. Отлично центриране на Куанса намери Гордън и халфът на Барселона този път бе точен.

Малко по-късно домакините стигнаха до най-чистото си положение. След грешка на Елиът Андерсън Батурина намери Ковачич, който залъга двама защитници в наказателното поле, но след това не уцели празната врата. Хърватите продължиха да атакуват, но това отвори пространства за контраатаки.

В 45-ата минута Гордън изведе отляво Белингам, който финтира Модрич и намери непокрития Сака, а за асът на Арсенал не бе проблем да прати топката в мрежата - 0:4.

Селекционерът на Хърватия Славен Билич направи тройна смяна на почивката в опит да промени нещо. Сучич, Муса и Батурина напуснаха и на тяхно място се появиха Пашалич, Матанович и Влашич.

В 53-ата минута обаче Англия стигна до пето попадение след поредната си отлична комбинация. Този път последното подаване беше на Андерсън, който намери Кейн на далечната греда, а капитанът вкара отблизо.

В 68-ата минута Хари Кейн продължи с отличните си изяви в двубоя, като този път асистира на Сака, който вкара втория си гол в мача. В 87-ата минута Белингам изведе чудесно от дълбочина резервата Роджърс, който финтира Ливакович и без проблем оформи крайния резултат - 0:7.

Хърватия - Англия 0:7

Голмайстори: 0:1 Кейн (8), 0:2 Белингам (21), 0:3 Гордън (39), 0:4 Сака (45), 0:5 Кейн (53), 0:6 Сака (68), 0:7 Роджърс (87)

Хърватия: Ливакович, Станишич, Вучкович, Гвардиол, Перишич, Модрич, Ковачич, Иванович, Сучич, Батурина, Муса

Англия: Пикфорд, Куанса, Конса, Гехи, Хол, Андерсън, Скот, Белингам, Сака, Гордън, Кейн