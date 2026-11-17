Бизнесменът Мило Борисов потвърди, че се водят преговори за придобиването на Ботев Пловдив, но към момента няма нищо конкретно.

Борисов присъства на пресконференция, на която беше обявено стратегическото партньорство между Българската федерация по баскетбол и Palms Bet в подкрепа на националните отбори за мъже и жени.

Попитан за евентуалното придобиване на „жълто-черните“, бизнесменът беше лаконичен: "Има преговори, няма нищо конкретно. Водят се все още преговори".

Припомняме, че Ботев Пд остана без благодетел, след като клубният бос Илиян Филипов бе застрелян около 1:00 ч. през нощта на 30 септември.