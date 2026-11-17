Манчестър Сити може да се раздели с една от най-големите си звезди – Ерлинг Холанд, още през предстоящия летен трансферен прозорец. Бъдещето на норвежкия голмайстор на „гражданите“ е обект на все повече спекулации на фона на несигурността около евентуалните санкции срещу английския клуб.

Според информации ръководството на Манчестър Сити е склонно да разгледа оферти за нападателя, като очакваната трансферна сума е около 146 млн. паунда, или малко над 175 млн. евро.

Интерес към норвежкия национал проявяват някои от най-големите европейски клубове. Сред потенциалните кандидати за подписа му са Реал (Мадрид), Барселона, Ливърпул и Пари Сен Жермен.

Възможността за раздяла с Холанд вече не се изключва от ръководството на английския тим. Ситуацията около клуба и неизвестните, свързани с евентуални наказания, могат да улеснят подобен трансфер и да отворят пътя пред нападателя към ново предизвикателство извън Висшата лига.

Според публикации испанската Ла Лига е предпочитаната дестинация за Ерлинг Холанд, ако той реши да напусне Манчестър Сити.

Реал (Мадрид) и Барселона се очертават като основните претенденти за привличането на норвежкия голмайстор. Двата испански гранда следят ситуацията около нападателя, а евентуалното му излизане на трансферния пазар може да предизвика сериозна конкуренция между водещите европейски отбори.