Германия помете Нидерландия с категоричното 5:0 насред Берлин и спечели първото място в група 2 на Лига А в турнира Лига на нациите. Воденият от Юрген Клоп Бундестим изнесе истински футболен спектакъл пред препълнените трибуни на "Олимпиащадион", като отбеляза четири гола само за 18 минути след почивката. Големият герой на вечерта беше Флориан Виртц, който се разписа два пъти и имаше ключова роля за разгрома на големия съперник.

Драмата в групата беше пълна, след като Германия, Нидерландия и Гърция приключиха с по 11 точки, но германците триумфираха благодарение на по-добрите си показатели.

Виртц развихри германската атака

Двубоят започна предпазливо, като двата отбора дълго време не успяваха да намерят пролуки в противниковата защита. Германия постепенно наложи контрол, а в 41-вата минута Дери Шерхант взриви трибуните с великолепен удар в горния ъгъл на нидерландската врата. Това беше първото му попадение с националната фланелка.

Истинската буря се разрази след почивката. В 60-ата минута Флориан Виртц удвои преднината с впечатляващ удар от дистанция, а само пет минути по-късно Нико Шлотербек се разписа с глава след изпълнение на пряк свободен удар от Браян Груда. Нидерландската отбрана започна да допуска сериозни грешки, от които домакините се възползваха безпощадно.

В 71-вата минута Виртц отбеляза втория си гол след отлична комбинация с Груда. Шест минути по-късно самият Груда довърши разгрома, като прати топката в мрежата след удар на Шерхант в гредата. Така Германия записа най-убедителната си победа над Нидерландия след историческото 7:0 през 1959 г., отбелязва германската футболна федерация.

Три отбора с по 11 точки, Гърция остана извън четвъртфиналите

Успехът осигури на Германия първото място в групата и участие на четвъртфиналите, където ще срещне един от завършилите на втора позиция отбори. Нидерландия също продължава напред, въпреки тежкото поражение в Берлин.

В другия двубой Гърция победи Сърбия с 1:0 благодарение на попадение на резервата Георгиос Масурас в 69-ата минута. Гърците събраха 11 точки, колкото Германия и Нидерландия, но останаха трети заради показателите в преките двубои между трите тима. Сърбия приключи участието си без нито една спечелена точка след шест поредни загуби.

Швейцария и Словения завършиха с разгроми

Истинска голова вечер имаше и в група 1 на Лига Б, където Швейцария разгроми Шотландия с 4:0. Домакините поведоха в 22-рата минута след автогол на Люис Фъргюсън, а веднага след почивката нанесоха още два бързи удара. Уинсли Ботели се разписа в 47-ата минута, а Алвин Санчес увеличи на 3:0 в 51-вата.

Крайния резултат оформи Зеки Амдуни в 89-ата минута след асистенция на Санчес. Така футболистите на Мурат Якин завършиха груповата фаза без загуба, с пет победи, едно равенство и впечатляващите 16 точки.

Словения също приключи по отличен начин, след като победи Република Северна Македония с 3:0 като гост в Скопие. Убедителният успех гарантира на словенците второто място с 11 точки. Шотландия остана трета със 7 точки, докато северномакедонците претърпяха шест поражения в шестте си срещи.

Жребият за четвъртфиналите в Лигата на нациите и плейофите ще бъде изтеглен на 20 ноември.

Лига А, група 2

Германия-Нидерландия 5:0

Гърция-Сърбия 1:0

Класиране:

1. Германия 6 3 2 1 11:3 11 точки

2. Нидерландия 6 3 2 1 14:10 11

3. Гърция 6 3 2 1 6:10 11

4. Сърбия 6 0 0 6 4:12 0

Лига Б, група 1

Република Северна Македония-Словения 0:3

Швейцария-Шотландия 4:0

Класиране:

5. Швейцария 6 5 1 0 15:1 16 точки

6. Словения 6 3 2 1 8:3 11

7. Шотландия 6 2 1 3 5:10 7

8. Република Северна Македония 6 0 0 6 1:15 0