Германия разгроми Нидерландия с категоричното 5:0 в исторически сблъсък на "Олимпиащадион" в Берлин. Бундестимът изнесе истински футболен спектакъл пред собствена публика, а възпитаниците на Юрген Клоп не оставиха никакви шансове на "лалетата", които допуснаха най-тежката си загуба от близо 70 години насам.

Германците поведоха с гол на Дери Шерхант в края на първото полувреме, но истинската голова вихрушка се разрази след почивката. Флориан Виртц се отличи с две попадения, а Нико Шлотербек и Браян Груда също записаха имената си сред голмайсторите.

С убедителната победа Германия си осигури първото място в групата, в която три отбора завършиха с еднакъв брой точки.

Домакините наложиха контрол върху двубоя и постепенно започнаха да притискат нидерландската защита.

Резултатът беше открит в края на първото полувреме след великолепна отборна атака. Джошуа Кимих намери непокрития Дери Шерхант в наказателното поле, а нападателят не остави шансове на вратаря с прецизен удар в горния десен ъгъл за 1:0.

Попадението даде допълнително самочувствие на германците, които след почивката се развихриха и превърнаха срещата в истински кошмар за "оранжевите".

В 60-ата минута Флориан Виртц удвои преднината на Бундестима. Германският национал си освободи пространство на границата на наказателното поле и отправи мощен удар. Топката срещна лявата греда, след което влетя в мрежата за 2:0.

Само пет минути по-късно германците нанесоха нов удар. Браян Груда изпълни отлично свободен удар, центрирайки към Нико Шлотербек. Защитникът се извиси над всички в близост до малкото наказателно поле и с прецизен удар с глава прати топката в десния ъгъл за 3:0.

Нидерландците така и не успяха да намерят отговор на германската офанзива, а в 71-ата минута Флориан Виртц отново вдигна публиката на крака.

Головото шоу в Берлин продължи и в 77-ата минута, когато Браян Груда сложи точка на спора.

Разгромната победа се оказа решаваща за крайното класиране в групата, където Германия, Нидерландия и Гърция завършиха с по 11 точки.

Бундестимът обаче заслужи първото място благодарение на най-добрата голова разлика от трите отбора – +8.

Нидерландия остана на втора позиция с голова разлика +4, въпреки тежкото поражение в Берлин.

Големият губещ се оказа Гърция. Южните ни съседи също събраха 11 точки, но приключиха участието си с шест отбелязани и десет допуснати гола, което означава голова разлика -4.

Така гърците останаха извън четвъртфиналите, докато Германия и Нидерландия продължават напред.