НАТО отмени голяма среща на върха. Разногласия разтърсват Алианса

НАТО предприема неочаквана промяна в работата си и се отказва от планираната за 2027 г. среща на върха в Албания. Решението идва на фона на сериозни разногласия между съюзниците относно военните разходи, войната в Украйна и конфликта с Иран. Напрежението в отношенията с американския президент Доналд Тръмп също оказва влияние върху начина, по който Алиансът организира срещите на най-високо равнище.

Промените засягат не само държавните и правителствените ръководители, но и редовните заседания на министрите на отбраната и външните работи, съобщава Асошиейтед прес.

Албания остана без голямата среща

Премиерът на Албания Еди Рама потвърди, че срещата на върха няма да се състои в Тирана през следващата година. Той уточни, че съюзниците все още не са постигнали единодушие кога да бъде организирано следващото подобно събитие.

„Все още няма обща позиция кога ще се проведе срещата, но със сигурност не през 2027 година“, заяви Рама. По думите му, ако НАТО организира среща на върха през 2028 година, тя ще бъде в албанската столица.

Марк Рюте обясни решението

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опита да успокои опасенията, че промяната е признак за задълбочаваща се криза. „Подхождаме гъвкаво към срещите на върха на НАТО. Провеждаме ги тогава, когато са ни необходими“, заяви Рюте.

Той посочи, че следващото събиране на лидерите ще бъде организирано, когато възникне необходимост. Преди около десетилетие подобни срещи обикновено се провеждаха веднъж на две години, докато през последния период станаха ежегодни.

Разреждат се и срещите на министрите

Промяната вече се отразява и на министерските заседания. През октомври тази година не се проведе традиционната среща на министрите на отбраната, а такава не е планирана и за октомври 2027 година.

Външните министри пък ще имат само едно редовно заседание през следващата година вместо обичайните две. НАТО определя тези промени като част от пакет за реорганизация на работата на Алианса.

Тръмп, Иран и Украйна създават напрежение

Една от причините за новия подход са трудните отношения между администрацията на Доналд Тръмп и останалите държави от Алианса. Американският президент многократно настоява европейските съюзници да увеличат разходите си за отбрана и отправя остри критики към държавите, които според него не изпълняват поетите ангажименти.

Напрежение възникна и заради конфликта с Иран. Тръмп поиска по-голяма подкрепа от НАТО и обвини съюзниците, че не проявяват достатъчна лоялност към Вашингтон. Разногласията около войната в Украйна допълнително усложняват отношенията между отделните държави.

Гренландия отново се превърна в проблем

По време на срещата на върха в Анкара през юли американският президент отново повдигна въпроса за установяване на контрол над Гренландия, която е автономна територия на Дания. Изказванията му предизвикаха ново напрежение, тъй като Дания е член на НАТО.

Показателно е и поведението на високопоставените представители на Вашингтон. Министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио вече са пропускали заседания на НАТО или са ги напускали преди тяхното приключване.

Спор за военните разходи на Албания

Отмяната на срещата в Албания има и конкретно финансово измерение. Някои съюзници смятат, че Тирана не отделя достатъчно средства за отбрана и не са склонни да подкрепят домакинството й на толкова престижно събитие.

Очаква се военните разходи на Албания през 2026 година да достигнат 2,15% от брутния вътрешен продукт. Новата цел на НАТО предвижда до 2035 година държавите членки да отделят 3,5% от БВП за основни отбранителни нужди и още 1,5% за свързани с отбраната дейности и инфраструктура.

Албания обаче не е сред държавите с най-ниски военни разходи. Испания, Белгия и Словения изостават още повече от поставените цели.

Срещите на върха струват милиони

Организирането на среща на върха изисква огромен финансов ресурс. Нидерландия е похарчила приблизително 100 милиона долара за домакинството на срещата в Хага през 2025 година, като подготовката е продължила около година.

За срещата в Анкара през 2026 година турският президент Реджеп Тайип Ердоган разпореди модернизирането на военно летище и мобилизирането на десетки хиляди служители по сигурността. Части от столицата на практика бяха блокирани заради мащабните мерки.

НАТО може да остане без среща дори три години

Според експерти от Центъра за анализ на европейската политика НАТО може да си позволи да не организира срещи на върха всяка година, след като вече са приети новите цели за отбранителните разходи и военните способности.

Бившият високопоставен служител на разузнавателните структури на НАТО Дейвид Катлър смята, че Алиансът може да премине две или дори три години без подобно събиране на лидерите.

При извънредна ситуация остава възможността да бъде организирана спешна виртуална среща, каквато НАТО проведе след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 година.