Милиони в гората, подкупи и тайници. Операция "Чистилище" тресе Унгария

Корупционният скандал в Унгария расте с часове. Страната бе разтърсена от разкритие, което прилича на сюжет от криминален филм. Близо 20 милиона долара в различни валути са открити заровени в гори, скрити в селскостопански постройки, складове и тайни сейфове. Находката е част от мащабно разследване срещу бивш министър от правителството на Виктор Орбан – Миклош Шештак, арестуван по подозрение в корупция.

Новината предизвика политическа буря. Премиерът Петер Мадяр я определи като знак за края на мафиотския модел на управление, който според него е действал по времето на Орбан. От лагера на бившите управляващи също дойдоха остри реакции – Шештак беше призован да се оттегли от парламента, докато защити името си.

Самият бивш министър отрича да е извършил престъпление. Адвокатът му категорично заяви, че откритите милиарди не са негови.

Милиарди, заровени в горите

Операцията е проведена на 12 и 13 ноември на няколко места в Унгария – в Будапеща и областите Пещ, Бекеш и Ноград. В нея участват служители на Националната служба за възстановяване и защита на активите, Националното бюро за разследване и други структури.

Според официалното съобщение на властите разследващите откриват 5,07 млрд. форинта, 2,66 млн. евро и 1,26 млн. долара. Общата стойност на иззетите средства е около 6,45 млрд. форинта – приблизително 17,6 млн. евро или 19,5 млн. долара.

Част от банкнотите са били заровени в гори. Други са укрити в селскостопански сгради, складове и жилищен имот. Открити са и пари в скъпи сейфове, поставени на тайни места.

След изземването сумите са предадени на Унгарската държавна хазна. Финансовият министър Андраш Карман съобщи, че на 12 служители са им били необходими осем часа и пет броячни машини, за да преброят парите.

Националната служба за възстановяване и защита на активите публикува снимки и видеозаписи от операцията. На тях се виждат разследващи, които копаят в гориста местност, изваждат скрити пакети и отварят кашони, пълни с банкноти. Кадрите бързо се превърнаха в символ на новия корупционен скандал.

Следите водят към автобусни поръчки за милиарди

В центъра на разследването е Миклош Шештак – министър на националното развитие в правителството на Виктор Орбан между 2014 и 2018 г. Той е депутат от Християндемократическата народна партия, съюзник на Фидес, и беше задържан в края на септември.

Една от основните линии на разследването е свързана с държавната транспортна компания „Воланбус“. Според подозренията между 2015 и 2018 г. над 600 употребявани автобуса са били закупени на цени значително над пазарните. Така държавните дружества вероятно са понесли щети за около 10 млрд. форинта.

Разследващите проверяват и покупката на имот в Кечкемет. Според подозренията за него транспортната компания е платила поне 550 млн. форинта над реалната му стойност.

Схемата, която прокуратурата разследва, е преминавала през няколко фирми, посредници и сложни лизингови конструкции. Предполага се, че част от средствата, генерирани от завишените цени, са били прехвърляни към свързани с участниците дружества чрез фиктивни договори за заеми.

Според обвинителните твърдения Шештак и Норберт Сивек, който по това време ръководи държавната компания за управление на активи, са получили общо над 11 млрд. форинта неправомерни облаги.

Разследването не се ограничава само до автобусните доставки. Проверяват се и обществени поръчки за строителни обекти. Според прокуратурата представител на строителна група е обещал да връща на политика 10% от стойността на договорите в замяна на очаквани държавни поръчки. Във връзка с тези проекти се разследват предполагаеми неправомерни плащания за над 1 млрд. форинта.

Проверяват се и обществени поръчки за изграждане на плувни басейни и спортни зали. По данни на прокуратурата бившият министър е получил около 270 млн. форинта неправомерни облаги по тези проекти.

В разследването е замесен и бизнесменът Даниел Йелинек, чието дружество според подозренията е участвало в прехвърлянето на средства чрез заемни операции.

Адвокатът: Това не са парите на Шештак

Защитата на бившия министър реагира остро на опита находката да бъде представена като негова лична собственост.

Адвокатът Габор Пап заяви пред унгарското издание „Телекс“, че в съобщението на разследващите никъде не се твърди, че откритите пари принадлежат на Шештак. Посочено е единствено, че обиските са извършени в рамките на наказателното производство срещу него, в което има и други заподозрени.

Защитникът категорично отрича парите да са на клиента му. Той обаче отказва да разкрие повече подробности с аргумента, че информацията по делото е обхваната от адвокатската тайна. По думите му защитата все още няма достъп до материалите от разследването.

Самият Шештак отрича да е извършил престъпленията, в които е заподозрян. Той остава в ареста, след като съдът прецени, че на този етап има риск да повлияе на свидетели или да възпрепятства събирането на доказателства.

Случаят има и предистория. В свързана с разследването сграда в Кишварда бяха открити два празни бронирани сейфа. По показания на заподозрян и сигнал от специално обучено куче следователите допуснали, че в тях може да са били съхранявани около 9 млрд. форинта. Шештак отрича това твърдение, а доказателствената стойност на сигнала на кучето предизвика спор в Унгария.

В края на октомври беше задържан и негов приближен, заподозрян, че е изпълнявал ролята на куриер за приемането и транспортирането на корупционни средства.

Политическият трус стигна до Фидес

Петер Мадяр използва разкритията като аргумент в започналата след идването му на власт кампания срещу предполагаемите злоупотреби от времето на Орбан. В публикация в социалните мрежи премиерът заяви, че находката бележи края на мафиотския модел на управление на Фидес и Християндемократическата народна партия.

Реакцията му е част от по-широката операция срещу предполагаемата корупция по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан. След победата си на изборите през април Мадяр обеща да разследва злоупотребите с публични средства и да възстанови доверието в институциите.

От Фидес заявиха, че не могат да подкрепят политик, който не спазва закона, и изразиха надежда, че публикуваните от властите кадри нямат връзка с Шештак. Бенце Ретвари, лидер на парламентарната група на Християндемократическата народна партия, поиска депутатът да върне мандата си, докато изчисти името си.

„Това е неприемливо. Видях снимките и записите и не ми се иска да вярвам, че е истина. Но не можем да се правим, че това не се е случило“, заяви Ретвари. Той подчерта, че Шештак има право да се защитава, но според него вече не може да остане депутат.

В същото време бившият правосъден министър Бенце Тужон постави под съмнение достоверността на публично разпространената информация. Той определи историята като „приказна“ и заяви, че тя трябва да бъде изяснена. Според него скандалът може да служи за отклоняване на вниманието от други политически теми.

Бившият министър Тибор Наврачич също поиска доказателства. Той заяви, че службата трябва убедително да установи дали парите действително са открити и дали имат връзка с Шештак. Ако това бъде доказано, според него политическата общност на бившите управляващи трябва сериозно да преосмисли отношенията си с него.

Операция „Чистилище“ разширява фронта

Разкритията около Шештак са само един от фронтовете в антикорупционната кампания на новото правителство. Мадяр я нарече „Операция Чистилище“ и обеща да разплете мрежите, изградени около държавните поръчки и управлението на публичните активи.

През септември беше задържан и бившият ръководител на Унгарската централна банка Дьорд Матолчи по отделно разследване за корупция. Двама бивши министри от правителствата на Орбан също са обект на разследвания.

Вниманието привлече и задържането на брата на Виктор Орбан – Арон Орбан, по подозрение за участие в схема за трафик на хора. Случаят е отделен от разследването срещу Шештак, но допълнително засили политическото напрежение около бившия премиер. Самият Орбан определи действията срещу близкия си кръг като политическо преследване.

Така скандалът с милионите, открити под земята, се превърна в много повече от криминална история. Той поставя на изпитание цялата политическа система, изградена през годините на управлението на Орбан.

За Мадяр това е възможност да докаже, че обещанието за разплитане на корупционните мрежи не е просто предизборен лозунг. За бившите управляващи – изпитание, което може да разклати не само доверието в отделни политици, но и в цялата им политическа конструкция.

А най-важният въпрос остава: чии са милионите, заровени в унгарските гори, и докъде ще стигнат следите от тях?