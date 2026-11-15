Страховита прогноза за Германия. Идва нова криза

Водещи германски икономисти обявиха заплахата от мащабна бюджетна криза в Германия от 2028 г. заради рекордните държавни разходи и увеличаването на дълговата тежест.

Това съобщи Die Welt.

Причината за толкова разочароваща прогноза е проектът на федералния бюджет за 2027 г., приет от бюджетната комисия на Бундестага. В него са предвидени разходи от 561 милиарда евро и нови заеми от 210 милиарда евро.

Според водещи икономисти, Германия се насочва към дълбока бюджетна криза, пише изданието.

Експерти от Института по германска икономика в Кьолн вече заключиха, че икономическите загуби на Германия поради продължителни кризи през последните години са достигнали 1,79 трилиона евро. Освен това, само през третото тримесечие на 2025 г. обемът на германския държавен дълг е възлязъл на 2,79 трилиона евро, докато през първото тримесечие на 2021 г. е бил на ниво 2,38 трилиона евро. Така през този период общите заеми са нараснали с 17,3%, което е най-високата цифра в най-новата история на страната.