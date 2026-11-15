Кейт изненада всички! Тръгва с Уилям на голямо кралско турне

Кейт Мидълтън отново е готова за голямата международна сцена, и то под светлините на прожекторите в Индия. След близо четири години без съвместно задгранично работно пътуване принцесата на Уелс ще придружи съпруга си принц Уилям на тридневно посещение в Мумбай. Новината беше потвърдена от двореца „Кенсингтън“ само ден преди заминаването, след месеци на спекулации в британската преса. За 44-годишната Кейт това ще бъде най-значимото задгранично пътуване след лечението й от рак, съобщава Ройтерс.

Дворецът пази изненадата почти до последния момент

Британските таблоиди вече представят завръщането на Кейт като едно от най-значимите събития за кралското семейство тази есен. Вестник „Сън“ отбелязва, че това ще бъде първото съвместно работно пътуване на двойката в чужбина от края на 2022 година, когато Кейт и Уилям участваха в церемонията на наградите „Ъртшот“ в Бостън.

Междувременно принцът пътуваше сам до Сингапур, Кейптаун, Рио де Жанейро и редица европейски държави. Кейт постепенно възобновяваше публичните си ангажименти след диагнозата през март 2024 г. и последвалата химиотерапия. През май тази година тя направи кратко самостоятелно посещение в Италия, но досега не беше придружавала Уилям при подобно международно събитие.

Според британското списание „Хелоу!“ потвърждението за Индия е дошло в последния момент след продължителни очаквания. Любопитното е, че през 2023 г. Кейт пропусна церемонията „Ъртшот“ в Сингапур, за да остане при принц Джордж заради училищните му изпити. Сега принцесата отново ще застане до Уилям на голямата празнична вечер.

Посещението от 16 до 18 ноември ще бъде второто официално пътуване на двойката до Индия след турнето им през 2016 година.

Боливуд, холивудски звезди и голяма вечер за Кейт

Кулминацията на посещението ще бъде във вторник, 17 ноември, когато Мумбай ще посрещне най-мащабната досега церемония по връчването на екологичните награди „Ъртшот“. Очаква се Кейт и Уилям да преминат по специалния зелен килим, а сред знаменитостите ще бъдат холивудският актьор Рами Малек, индийските звезди Алия Бхат и Сачин Тендулкар, както и актрисата Симон Ашли.

Британската попгрупа „Тейк Дет“ ще направи първото си концертно изпълнение в Индия. Кралската двойка ще участва и в събития, посветени на крикета, модата и индийската филмова индустрия. Сред предвидените спирки е известната боливудска компания Dharma Productions.

Наградите „Ъртшот“ са основани от Уилям през 2020 година. Всяка година петима победители получават по един милион британски лири за развитие на проекти, насочени към решаването на екологични проблеми.

Говорител на двореца „Кенсингтън“ заяви пред Ай Ти Ви, че Кейт знае колко много означава инициативата за съпруга й, гордее се с постигнатото от него и очаква с нетърпение да бъде до него през тази важна седмица.

Джордж, Шарлот и Луи чакат мама и татко у дома

Още една любопитна подробност разкри американското списание „Пийпъл“. Трите деца на кралската двойка - Джордж, Шарлот и Луи, няма да пътуват до Индия, но ще могат да гледат церемонията от дома си във Великобритания.

За първи път наградите ще бъдат излъчвани чрез платформата Prime Video в над 240 държави и територии на повече от 40 езика. Източник от кралското обкръжение разкрива, че семейството планира да гледа церемонията заедно и след завръщането на Кейт и Уилям в Уиндзор.

Междувременно самата Кейт продължава да говори открито за възстановяването си. В интервю за списание „Кънтри лайф“, чийто гост-редактор е Уилям, принцесата признава, че лечението и възстановяването не протичат по права линия. Тя обяснява, че има добри и трудни дни и че е необходимо време.

Принцесата е в ремисия, но продължава внимателно да разпределя публичните си ангажименти. Предстоящото посещение в Индия ще бъде първата й толкова мащабна съвместна международна изява с Уилям след лечението.