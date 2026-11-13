Радев с изявление от Дъблин. Обясни позицията на България за декларацията за сигурност

Румен Радев дава брифинг пред медии в Дъблин. Премиерът обясни за декларацията за сигурност в Дъблин, резервите и каква точно е позицията на България.

"България подкрепя инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност и ние именно подкрепяме декларацията в нейната работна част, където имаме ясни изразени принципи за общи усилия за противодействие на организираната престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици, противодействие на нелегалната миграция, но считаме, че в момента текат преговори най-сетне на високо дипломатическо ниво за мирно решение на войната в Украйна и именно тук ние мислим, че трябва езикът на общите европейски документи трябва да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговорите. Затова и ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията, така че именно тези формулировки да отговарят на тази динамика, за да може да имаме по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост", посочи той.

Той обясни, че в по-ранните варианти на текста е имало формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и че трябва да ги подкрепим. След това по думите му това е изчезнало и отпаднало, а страната ни настоява това да го има, да се отчита и да не се стеснява полето на диалог.

По повод противоречивите информации на световните медии и коментарите у нас и в чужбина за това все пак България подкрепя ли тази декларация, или не, подписана ли е, или не, Радев заяви, че България е подкрепила тази декларация с резерви само в преамбюла. "Иначе цялата декларация я подкрепяме".

Първоначално от ДПА съобщиха, че България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларация, приета по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин. В документа са заложени основните принципи на европейската сигурност, той обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес. Документът е бил приет от 39 държави по инициатива на Франция по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), в която участват общо 47 държави. Сред подписалите документа са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша. По-късно от правителствената ни пресслужба излязоха с уточнение, че България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин. Министър-председателят Румен Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на преговорите за мир в Украйна.

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