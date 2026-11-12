ДПС: Оставете майките да се грижат за децата си!

Зам.-председателят на Народното събрание и на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри даде брифинг в кулоарите на парламента във връзка с предложените от властта промени, свързани с личните асистенти.

"По тъмни доби е вкаран е законопроект, който посяга на най-уязвимите, на достойнството на личните асистенти. Посяга на хората, които се грижат за своите болни деца. Посяга на хората, на грижата, която те полагат за своите майки и бащи. Нима това трябва да се случи сега, когато държавата е в толкова ужасно състояние", попита Айтен Сабри.

"Нима трябва да се посегне на грижата, която тези хора оказват на своите на близки. Това ли е всичко, което се опитва да направи "Прогресивна България", попита депутатката от ДПС и добави, че ще настоява този законопроект да бъде оттеглен.

"Говорят ни за гъвкаво работно време!? Нима майката, която се грижи за болното си дете, трябва да остави детето си, за да изкара някой лев. Или синът да остави майка си на легло, за да работи на още един трудов договор", недоумява Айтен Сабри.

Тя попита къде е защитата на уязвимите групи и на личните асистенти.

"Предстои тежка зима. Това е факт. Увеличават се цените. А ние какво правим с уязвимите групи - посегнахме на минималната работна заплата, на пенсионерите, а сега и на личните асистенти. Ние от ДПС ще настояваме този законопроект да бъде оттеглен. "Прогресивна България" не може да посяга на майките. Оставете майките да се грижат за децата си", призова тя.