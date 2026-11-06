Халил Летифов иска край на полицейските репресии, Стоянов сочи Демерджиев

Остри обвинения срещу МВР и вътрешния министър Иван Демерджиев отправиха депутатите от ДПС Халил Летифов и Калин Стоянов след проведената акция на ГДБОП и СДВР в Гурково. Летифов предупреди за сериозно напрежение и страх сред жителите на града и постави въпроса защо полицията се намесва в дългогодишен местен конфликт.

Калин Стоянов отиде още по-далеч, като обвини Демерджиев в използването на подставени свидетели срещу определени лица. Двамата коментираха случая след задържането на четирима души по разследване за предполагаемо незаконно проследяване чрез GPS устройство.

Хората в Гурково са потресени

Халил Летифов отправи сериозни критики към действията на полицията и предупреди, че проведената операция е предизвикала тревога сред местните жители. Според него намесата на МВР в дългогодишното противопоставяне между хора в Гурково поражда въпроси, на които трябва да бъдат дадени отговори.

„Хората в Гурково са изключително притеснени от поредната акция“, заяви Летифов. Той постави въпроса на какво основание полицията се намесва в конфликт, който продължава от години, и какви са причините за предприетите действия.

Депутатът настоя подобни операции да не се превръщат в средство за натиск върху гражданите. По думите му страхът сред хората в Гурково изисква решение, а показните полицейски действия и репресиите трябва да бъдат прекратени.

Летифов подчерта, че жителите на града са потресени от случващото се. Той насочи вниманието към въпроса защо местното противопоставяне е довело до операция с участието на ГДБОП и СДВР и какви са основанията за действията на правоохранителните органи.

Демерджиев ръководи бандата на кошаревските свидетели

След Халил Летифов тежки обвинения към вътрешния министър отправи и бившият ръководител на МВР Калин Стоянов. Депутатът от ДПС заяви, че според него Иван Демерджиев стои начело на мрежа от лица, използвани като подставени свидетели по различни разследвания.

Стоянов коментира операцията в Гурково, при която служители на ГДБОП и СДВР задържаха четирима души за предполагаемо незаконно поставяне на проследяващо устройство. Той постави под съмнение мотивите за акцията и начина, по който е организирана.

Според бившия вътрешен министър четиримата задържани са основни свидетели по различни досъдебни производства, прокурорски преписки и сигнали срещу двама жители на Гурково - Мариян и Георги Цоневи, баща и син.

Стоянов свърза акцията с конфликта между задържаните и двамата мъже. Той твърди, че съществува практика определени лица да бъдат използвани като свидетели срещу обещания за протекция и съдействие при решаването на техни проблеми с институциите.

Обвинения за подставени свидетели и обещания за протекция

„Демерджиев е шефът на бандата на кошаревските свидетели у нас“, заяви Калин Стоянов. Той обвини вътрешния министър, че чрез посредници използва свидетели по различни производства, като според твърденията му в замяна им се обещава защита.

Калин Стоянов вече отправи подобни обвинения и в своя публикация във Фейсбук. В нея той посочи имената на Мариян и Георги Цоневи и заяви, че според информацията, с която разполага, двамата са свързани с различни разследвания и прокурорски преписки.

Депутатът твърди още, че Георги Цонев поддържа близки отношения с Иван Демерджиев и че определени лица оказват влияние върху действията на полицейски ръководители. В публикацията си Стоянов свърза тази предполагаема схема и с производства срещу Радослав Ревански, Димитър Гавазов и Христо Широков.

Според него задържането на четиримата в Гурково трябва да се разглежда именно в контекста на конфликтите и разследванията, по които те са свидетели. Стоянов настоя да бъдат изяснени отношенията между посочените от него лица и ръководството на вътрешното министерство.