Политика

Депутатите сведоха глави пред паметта на Вежди Рашидов

Тъжната вест за смъртта на скулптора беляза началото на пленарното заседание

Депутатите сведоха глави пред паметта на Вежди Рашидов
06 ное 26 | 9:24
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Иван Ангелов

Народното събрание почете с минута мълчание паметта на големия български скулптор, бивш министър на културата и председател на парламента Вежди Рашидов, който почина внезапно на 74-годишна възраст. Депутатите сведоха глави в началото на днешното пленарно заседание, след като председателят на 51-вото Народно събрание Михаела Доцова съобщи тъжната новина. Тя припомни приноса на Рашидов към българското изкуство и обществения живот, както и дългогодишната му работа в държавните институции.

„С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов - големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание“, заяви Михаела Доцова след откриването на заседанието.

„Това е човек, който остави следа в българското изкуство и в българския политически живот“, подчерта председателят на парламента и призова народните представители да станат на крака и да почетат паметта му с едноминутно мълчание.

„Поклон пред паметта му“, завърши Доцова.

Вежди Рашидов беше министър на културата в две правителства на Бойко Борисов - от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г. Той беше избиран многократно за народен представител, а през октомври 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание. Наред с политическата си дейност Рашидов остави богато художествено наследство, а негови скулптури и рисунки са представяни в престижни галерии и музейни колекции по света.

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Автор Иван Ангелов

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