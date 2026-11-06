Депутатите сведоха глави пред паметта на Вежди Рашидов

Народното събрание почете с минута мълчание паметта на големия български скулптор, бивш министър на културата и председател на парламента Вежди Рашидов, който почина внезапно на 74-годишна възраст. Депутатите сведоха глави в началото на днешното пленарно заседание, след като председателят на 51-вото Народно събрание Михаела Доцова съобщи тъжната новина. Тя припомни приноса на Рашидов към българското изкуство и обществения живот, както и дългогодишната му работа в държавните институции.

„С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов - големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание“, заяви Михаела Доцова след откриването на заседанието.

„Това е човек, който остави следа в българското изкуство и в българския политически живот“, подчерта председателят на парламента и призова народните представители да станат на крака и да почетат паметта му с едноминутно мълчание.

„Поклон пред паметта му“, завърши Доцова.

Вежди Рашидов беше министър на културата в две правителства на Бойко Борисов - от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г. Той беше избиран многократно за народен представител, а през октомври 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание. Наред с политическата си дейност Рашидов остави богато художествено наследство, а негови скулптури и рисунки са представяни в престижни галерии и музейни колекции по света.

С големия Вежди се прости и примата на българската естрада Лили Иванова...