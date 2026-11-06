Горещ петък в парламента. Премиерът и министрите на контрол

Премиерът и заместник министър-председателите ще отговарят днес на актуални въпроси на депутатите в рамките на блицконтрол в Народното събрание. Това е първата точка от приетата програма за петъчното пленарно заседание. След него ще се проведе редовният парламентарен контрол, в който се очаква да участват шестима министри. Други точки в дневния ред за днес не са предвидени.

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание блицконтролът се провежда в първия петък на всеки месец и продължава до два часа в началото на заседанието. В него министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси, които народните представители задават непосредствено в пленарната зала. Въпросите трябва да се отнасят до общата политика на правителството и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

В редовния петъчен парламентарен контрол са предвидени отговори на шестима министри. Това са Иван Демерджиев, Велислава Петрова, Георги Вълчев, Ива Петрова, Росица Карамфилова и Илин Димитров.