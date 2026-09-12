Радев: Ще строим магистрала „Черно море“, но само с открит търг
Премиерът разкри за командировки в Турция и проект на споразумение, а след това отвори тежките теми за бюджета, европейските средства и руския петрол
Следете всички новини, анализи и коментари за Блицконтрол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Премиерът разкри за командировки в Турция и проект на споразумение, а след това отвори тежките теми за бюджета, европейските средства и руския петрол
След блицвъпросите към кабинета депутатите ще изслушат министри по теми от сигурността до магистралите
Очаква се на актуални въпроси на депутати да отговарят Росен Желязков и вицепремиерът Томислав Дончев
В блицконтрол в първия петък на всеки месец премиерът и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси от народните представители
Днес се открива есенната сесия на парламента
Депутатите ще обсъждат промени в правилника на парламента
София. "Думите на турския премиер в Кешан не могат да се приемат за заплаха". Това бе отговорът на министърът на външните работи Кристиан Вигенин, на...
БСП никога не е била толкова единна и мобилизирана