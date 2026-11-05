Спират пенсии заради един документ! НОИ обяви краен срок до 31 декември

Български пенсионери, които живеят в чужбина, рискуват да останат без изплащане на пенсията си от началото на 2027 година, ако не представят задължителен документ пред Националния осигурителен институт. Става дума за т.нар. „декларация живот“, с която се удостоверява правото за продължаване на пенсионните плащания.

Изискването се отнася за всички получатели на българска пенсия с местоживеене зад граница, но сроковете са различни според държавата и начина на получаване на средствата. НОИ обяви за пореден път днес кои пенсионери трябва да действат до 31 декември и как могат да подадат документа, без да пътуват до България.

Кои пенсионери трябва да действат до 31 декември

Най-важният срок е за хората, които получават българска пенсия, но живеят в държава извън Европейския съюз, с която България няма приложим международен договор за социална сигурност.

Тези пенсионери трябва да подадат заверена „декларация живот“ до 31 декември 2026 година. Изискването обхваща например живеещите в САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Япония и други държави без съответните договорености с България.

Документът трябва да бъде заверен в периода от 1 ноември до 31 декември. За целта пенсионерът се явява лично пред българска консулска служба или друг компетентен официален орган в държавата, в която живее.

Какво става, ако декларацията не бъде подадена

От НОИ предупреждават, че представянето на документа е необходимо условие за продължаване на пенсионните плащания. При неподаване на декларацията в определения срок изплащането на пенсията се спира.

Това обаче не означава, че пенсионерът окончателно губи правото си на парите. След представяне на необходимата декларация плащанията могат да бъдат възобновени от датата на спирането при спазване на законовия тригодишен давностен срок.

Затова от осигурителния институт призовават хората, които живеят зад граница, да следят внимателно сроковете и да не отлагат заверяването на документа за последните дни на годината.

За пенсионерите в Европа сроковете са различни

За хората, които живеят в държави от Европейския съюз, както и в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Великобритания, се прилагат установените правила по европейските регламенти и международните договори.

Същото се отнася за живеещите в Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис.

За тези пенсионери има важно разграничение според начина на изплащане на пенсията.

При получаване по сметка в българска банка декларацията се подава веднъж годишно, като заверката трябва да бъде направена между 1 ноември и 31 декември. За Германия се прилага отделен ред.

При получаване по сметка в чужбина с ежемесечно плащане документът се представя на всеки три месеца.

При изплащане по сметка в чужбина на по-дълги периоди декларацията се подава за всеки заявен период на плащане. Пенсията се изплаща за минал период до края на месеца, през който документът е заверен.

Специално правило за българските пенсионери в Турция

Отделен ред продължава да се прилага за хората, които получават българската си пенсия в Турция чрез турския осигурителен институт SGK по силата на споразумението между двете държави.

Те трябва да представят „декларация живот“ два пъти годишно - през януари и юли. Документите се изпращат до компетентното поделение на НОИ в България.

За българските пенсионери, живеещи в Турция, които не получават пенсията си чрез SGK по посоченото споразумение, важат съответните общи правила според начина на плащане.

Как да подадете документа, без да се връщате в България

НОИ предоставя няколко възможности за подаване на декларацията. След необходимата заверка тя може да бъде изпратена до териториалното поделение на института, което изплаща пенсията.

Документът може да бъде подаден лично, чрез упълномощено лице или изпратен в оригинал по пощата. Предвидена е и възможност за електронно подаване чрез Услуга 52 в Единния портал за електронни услуги на НОИ.

За електронното подаване е необходим квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от НОИ.

На интернет страницата на осигурителния институт в рубрика „Формуляри“ са публикувани образци на декларациите, включително двуезични варианти за използване в чужбина.

Най-важното за пенсионерите е да проверят кой срок важи за тях според държавата, в която живеят, и сметката, по която получават пенсията си.