Умните и красивите запалиха пенсионен скандал, властта изобличи фалшивата новина

Пенсионен скандал запалиха умните и красивите в деня, когато ЦИК сложи точка на изборите, обявявайки крайните резултати. ГЕРБ с охота се включи в залагането на опозиционния капан и атаката на ПП-ДБ срещу кабинета.

Правителството искало да прехвърли 50 процента от вноските на българите за втория пенсионен стълб в НОИ, обяви флагманът на градската десница „Капитал“. Новината светкавично бе подета от всички болтчета и гайки на жълтопаветната медийна машина, като само за час информацията се превърна в „национализация на пенсиите“.

„Явно някои хора не са разбрали, че изборите свършиха, че фабриката за фалшиви новини трябва да спре. С дезинформацията трябва да се престане. Визирам дезинформацията, която се развихри – че имало планове част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към НОИ, което беше определено като квазинационализация", контрира на извънреден брифинг председателят на бюджетната комисия в НС Константин Проданов.

Снимка: БНТ

"Такова нещо няма. Не се планира, не е било планирано", каза Проданов.

"По-рано днес ми се наложи да бъда отново в ролята на пожарогасител заради друга фалшива новина, която беше свързана с твърдението, че повишението на цената на газа от КЕВР може да доведе до повишение на цените на отоплението и електроенергията за битовите потребители. Сега се налага да опровергаем и тази лъжа. Отново категорично заявявам: няма такова нещо. Започвам да си мисля, че умишлено се пускат и тиражират тези твърдения, за да се отклони вниманието истинската новина на деня - нашата пресконференция, свързана с представянето на трите одита, които Сметната палата извърши и които засягаха състоянието на публичните финанси на страната и управлението на средствата в АПИ", продължи депутатът.

Вчера Комисията за енергийно и водно регулиране реши със задна дата от 1 ноември газът да поскъпне с 32,52%, а не с 34 на сто, както първоначално заявиха от "Булгаргаз", а експертите на комисията потвърдиха. Така от 1 ноември природният газ струва 58,43 евро за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз" продава горивото на крайните снабдители и топлофикациите.

„Призовавам ви да се запознаете със съдържанието на одитите, както и с данните, които бяха представени на пресконференцията. Това е истината, а не тези лъжи, които очевидно се тиражират от политици, търсещи някакъв начин да оправдаят изборния си провал и в момента предлагащи поредните стари манипулации", допълни Проданов.

Той бе категоричен, че осигуровките във втория пенсионен стълб ще останат същите.

"Ако това, което излезе в медиите, е вярно – че 2,5% ще се вземат от пенсионните вноски, за да отидат в НОИ, е 433 евро“, атакува по-рано днес Асен Василев и разви политическия трилър как Гълъб Донев бъркал в джоба на всеки българин. Затова „Продължаваме промяната“ готвели протести. Кражба, скочиха и ГЕРБ. В края на деня обаче се оказа, че „новината“ е поредната политическа димка на умните и красивите, за да плашат властта с протести.

Константин Проданов коментира заплахите на Асен Василев за възможни социални протести. Според Проданов правото на протест е основно право на всеки гражданин, който смята, че има основания да изрази недоволството си. „Правото на протест е свещено право за всеки гражданин, всеки който смята, че има основания. Разбира се, ние сме готови да го изслушаме, хората са свободни да протестират“, заяви председателят на бюджетната комисия.

Той обаче направи разграничение между основателните протести и тези, които според него са подклаждани от политици с цел създаване на социално напрежение.

Въпреки категоричното опровержение на властта Ивайло Мирчев също се включи в атаката срещу кабинета, развивайки собствен сценарий. Популидерът обяви, че не само че новината не била фалшива, но "България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни, а ЕК е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар".

Точка на интригата, завъртяна от Асен Василев, Ивайло Мирчев и ГЕРБ сложи финансовото министерство, което излезе с официална позиция:

Официална позиция на Министерството на финансите

От Министерството на финансите заявиха също в своя позиция, че не предстои реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване:

„Във връзка с тиражираната дезинформация относно предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване, Министерството на финансите информира, че това не отговаря на истината. Министерството на финансите продължава да полага усилия за стабилизиране на публичните финанси в резултат на наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина. Предстои официалното представяне на бюджета“.