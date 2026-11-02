Виктор Калев намери голямата любов

Най-после! Най-после и на улицата на Виктор Калев да изгрее слънце и той да се влюби, но споделено.

Както вече знаем, преди десетилетия комикът е имал една голяма любов в лицето на колежката си Елена Бозова, но тя го приемала само като приятел.

Това отчаяло Виктор и той се затворил в себе си, а после на няколко пъти попадал на неподходящи и дори токсични партньори, които почти го отказали от надежди за любов.

Е, ето че съдбата му направи и този голям подарък. Твърди се, че от доста време насам 57-годишният Калев е влюбен и обичан.

Сближили се крайно много покрай спектакъла и честите гастроли по градовете и си дали сметка, че сякаш са родени един за друг, пише crimes.bg.