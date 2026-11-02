Ултиматум на Зеленски към Тръмп часове преди изборите в САЩ

Украйна е готова да спре ударите по руските рафинерии, но постави две условия. Това стана ясно от интервю на украинския президент Володимир Зеленски по Fox News. Той каза, че е провел няколко различни дискусии по този въпрос с президента на САЩ Доналд Тръмп и неговите помощници, в които Вашингтон е призовавал Киев да спре подобни атаки.

Казахме им, че не можем да не реагираме, когато Русия атакува нашата енергийна инфраструктура, когато убива нашите хора, категоричен е Зеленски.

Според него Украйна ще спре атаките, само ако Русия също спре ударите по украинската енергийна система.

Има и друга опция, каза Зеленски: Да ни осигурят ракети Patriot. Ще намерим средства - това не е просто молба за помощ. Готови сме да платим за тях, каза още Зеленски.

Той обаче подчерта, че Украйна ще спре атаките само за периода, за който ще получи ракети.

Ако искате да не нападаме руските рафинерии в продължение на месец, дайте ни Patriot за един месец, каза президентът.

Ултиматумът на Зеленски буквално взриви политолозите часове преди вота в САЩ. Две са техните хипотези - иска сделка с Тръмп или му готви политически капан.

Анализатори от The Wall Street Journal подчертават, че екипът на Зеленски от месеци се опитва да промени подхода си и да говори на бизнес езика, който Доналд Тръмп цени.

Готови сме да платим за тях, тази реплика те разчитат като директен отзвук на многократните критики на Тръмп, че Украйна получава твърде много безплатна помощ.

Предложението на Зеленски е опит да покаже на Тръмп и републиканците, че Киев иска търговско партньорство, а не милостиня.

Предлагането на формулата - спираме атаките срещу рафинерии в замяна на ПВО, изглежда като конкретна пазарна оферта, която Тръмп би могъл да представи като личен дипломатически успех в деня на междинните избори, смятат анализатори.

От друга страна обаче, коментатори от медии като The Washington Post и европейски мозъчни тръстове, като ECFR, отбелязват, че моментът на интервюто - броени часове преди американците да гласуват, носи голям политически риск и елемент на натиск.

С думите си Зеленски се опитва да се жалва на американците, че лично администрацията на Тръмп пречат да има деескалация на войната, защото не дават ракети.

Ако Тръмп спечели изборите и веднага спре помощта, Зеленски вече е заложил публичната си теза - отговорността за ударената украинска енергийна система ще падне върху новата администрация на САЩ.

Политолозите са категорични, че най-остра е фразата - Дайте ракети за един месец и точно за толкова спираме ударите, което със сигурност ще доведе до сериозно ресто от страна на Тръмп в най-близко време.