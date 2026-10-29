Русия проучва различни варианти за мирно разрешаване на украинския конфликт. Това обяви руският президент Владимир Путин по време на пленарната сесия на третата среща на върха „Русия – Африка“ в Москва [29 октомври 2026]. Той подчерта, че в момента Москва е сериозно ангажирана с овладяването на хуманитарната ситуация в град Олешки.

„Работим активно по това, както и по въпросите за мирното разрешаване на самата украинска криза“, посочи руският държавен глава.

Путин допълни, че украинските сили са минирали изцяло подстъпите към Олешки в Херсонска област, което е довело населеното място до ръба на хуманитарна катастрофа. „Ситуацията се развиваше от дълго време. Противниковата страна действаше умишлено, минирайки подходите към това селище и създавайки реална хуманитарна криза“, заяви той.

Президентът добави още, че текущата хуманитарна операция в Олешки се провежда със съдействието на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. „Между другото, тази специфична мисия беше организирана с пряката подкрепа на първата дама на Съединените щати“, отбеляза Владимир Путин.