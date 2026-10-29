Мраморен кекс за 10 минути. Рецепта, която ще ви стане любима

Пухкав, ароматен и с красиви шоколадови шарки - мраморният кекс е един от онези домашни сладкиши, които никога не омръзват. Оказва се, че приготвянето му може да бъде изненадващо лесно, а за забъркването на тестото са необходими само десетина минути. Тайната е в простия начин на смесване на продуктите и малък трик, който създава характерните светли и тъмни ивици във всяко парче. Рецептата е представена от унгарския кулинарен сайт „Тутирецепт“ и е чудесна за следобедното кафе или за сладка изненада на семейството.

Какви продукти са необходими

За приготвянето на мраморния кекс ще ви трябват 250 г краве масло, 250 г захар, едно пакетче ванилова захар, 30 мл ромова есенция, 6 супени лъжици прясно мляко, щипка сол, 5 яйца, 375 г брашно, едно пакетче бакпулвер и 2 равни супени лъжици неподсладено какао.

Пригответе също малко масло и брашно за намазване и поръсване на формата.

Тестото се приготвя за минути

Първо оставете маслото да омекне на стайна температура. Поставете го в голяма купа заедно със захарта, ваниловата захар, ромовата есенция, три супени лъжици мляко, щипката сол и яйцата.

Разбийте продуктите добре с миксер, докато се получи еднородна смес. След това добавете брашното, предварително смесено с бакпулвера, и продължете разбиването още няколко минути.

Трябва да получите гладко тесто без бучки. Именно тук се крие едно от предимствата на рецептата - не е необходимо да разбивате отделно белтъците, нито да приготвяте сложни смеси.

Намажете форма за кекс с масло и я поръсете с брашно. Ако формата е с релефни стени, обърнете особено внимание на вдлъбнатините, за да можете по-късно лесно да извадите сладкиша.

Малкият трик за красивите шоколадови шарки

Изсипете половината от готовото тесто във формата и го разпределете равномерно.

Към останалата половина добавете двете равни супени лъжици какао и другите три супени лъжици мляко. Разбийте за кратко, докато сместа придобие равномерен шоколадов цвят.

След това изсипете тъмното тесто върху светлото. Вземете вилица или дървено шишче и направете няколко спираловидни движения през двата слоя.

Не бъркайте прекалено дълго. Целта е светлото и шоколадовото тесто да се преплетат, без напълно да се смесят. Така след изпичането всяко парче ще има различна, красива мраморна шарка.

Колко време се пече кексът

Поставете формата в предварително загрята на 170 градуса фурна и печете приблизително 50-65 минути. Времето зависи от големината на формата и особеностите на фурната.

Към края на печенето проверете готовността с дървено шишче. Ако след пробождането то излезе без полепнало сурово тесто, кексът е готов.

Извадете сладкиша от фурната, но не бързайте да го обръщате. Оставете го във формата около 10 минути, след което внимателно го прехвърлете върху решетка или поднос и изчакайте да изстине.

Важно е да се уточни, че десетте минути в рецептата се отнасят до подготовката на тестото, а не до цялото изпичане. Останалата работа върши фурната.