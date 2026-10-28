След голям скандал. Арестуваха известен журналист в София ОБНОВЕНА

Известен роден спортен журналист е бил арестуван в София заради шофиране в нетрезво състояние, съобщиха очевидци.

Според читатели на сайта "Блиц" става дума за водещ от Българската национална телевизия. Те твърдят, че става дума за Илиян Е.

Свидетели твърдят, че той се е държал грубо и арогантно във видимо неадекватно състояние. Задържан е във Второ РПУ.

Инцидентът се е разиграл на "Ломско шосе“ в София. По неофициална информация арестуваният е бил с над 1,50 промила алкохол в кръвта. Тепърва ще стане ясно и името на задържания.