Смразяващи подробности за 14-годишното момче, убило майка си

Смразяващи подробности излязоха днес за 14-годишното момче, което уби по особено жесток начин майка си. Ученикът от Стара Загора остава в ареста, реши Апелативният съд, който потвърди най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", наложена от Окръжния съд.

Момчето обжалва мярката с искане да бъде освободено, но магистратите не уважиха жалбата му.

В съда днес стана ясно, че убийството е извършено с нож, а на жената са нанесени 18 прободни рани.

Какво е известно за престъплението

Съдията по делото разкри и други подробности - ученикът е снимал окървавеното тяло на майка си и е изпратил снимката в общ чат със свои връстници, информира Plovdiv24.bg.

По данни от разследването тежкото престъпление е извършено след битов конфликт между майката и сина в Пловдив.

След случилото се момчето само е потърсило помощ, а на адреса са пристигнали полицейски служители от Трето районно управление.

Отличник с множество награди и признания

14-годишният ученик е родом от Стара Загора и до момента е получавал положителни оценки и признания за успехите си в училище.

През юни тази година той е бил официално награден като най-активен член на Ученическия съвет на Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" в Стара Загора.

През годините момчето е многократно отличавано в различни състезания и олимпиади, което предизвиква допълнителен обществен отзвук около случая.

Заради възрастта му предвиденото наказание е от 3 до 10 години лишаване от свобода.