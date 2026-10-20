Смразяващи подробности за 14-годишното момче, убило майка си

Смразяващи подробности излязоха днес за 14-годишното момче, което уби по особено жесток начин майка си. Ученикът от Стара Загора остава в ареста, реши Апелативният съд, който потвърди най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", наложена от Окръжния съд.
Момчето обжалва мярката с искане да бъде освободено, но магистратите не уважиха жалбата му.
В съда днес стана ясно, че убийството е извършено с нож, а на жената са нанесени 18 прободни рани.
Какво е известно за престъплението
Съдията по делото разкри и други подробности - ученикът е снимал окървавеното тяло на майка си и е изпратил снимката в общ чат със свои връстници, информира Plovdiv24.bg.
По данни от разследването тежкото престъпление е извършено след битов конфликт между майката и сина в Пловдив.
След случилото се момчето само е потърсило помощ, а на адреса са пристигнали полицейски служители от Трето районно управление.
Отличник с множество награди и признания
14-годишният ученик е родом от Стара Загора и до момента е получавал положителни оценки и признания за успехите си в училище.
През юни тази година той е бил официално награден като най-активен член на Ученическия съвет на Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" в Стара Загора.
През годините момчето е многократно отличавано в различни състезания и олимпиади, което предизвиква допълнителен обществен отзвук около случая.
Заради възрастта му предвиденото наказание е от 3 до 10 години лишаване от свобода.