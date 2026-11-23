Мъж е нанесъл щети по множество паркирани автомобили в столичния квартал „Гео Милев“. За вандалската проява, разиграла се късно вечерта, сигнализират потърпевши жители в социалните мрежи. По техни данни коли са останали със счупени странични огледала, като засегнатите превозни средства може да са десетки.

Един от сигналите е за улица „Александър фон Хумболт“, където според живееща в района са пострадали множество автомобили.

„От 138 СОУ до стадион Академик по цялата улица Александър фон Хумболт сме с изпотрошени огледала. Аз и мои съседи и още около 15 коли...“, пише жена в социалните мрежи.

Случаят предизвика възмущение сред потребителите в мрежата.

Част от коментиращите настояват извършителят да бъде установен и да понесе отговорност за нанесените материални щети.

„На този тъпанар боят ще му е малко, но все пак ако е качествен, ще се замисли следващия път дали ще прави такива простотии!“, гласи един от гневните коментари.

Към момента няма информация какво е провокирало действията на мъжа и дали той е бил познат на някого от потърпевшите.

Няма потвърдена информация дали по случая са подадени сигнали в полицията и дали е установена самоличността на предполагаемия извършител.