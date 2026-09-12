Всичко за Болен

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Първи случай на Зика в Русия

Първи случай на Зика в Русия

Първи случай на заразяване с вируса Зика е регистриран в Русия. Това съобщи пресцентърът на Федералната служба за надзор в областта на защитата на пра...

15 февруари | 12:32
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Путин работи и болен

Путин работи и болен

Когато президентът на Русия Владимир Путин се разболява, той не си взима болнични и продължава да работи. Това заяви говорителят му Дмитрий Песков в о...

04 април | 20:15
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