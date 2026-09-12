Нова драма! Още един болен в кралското семейство
За щастие тук всичко фзавършва добре
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За щастие тук всичко фзавършва добре
Ще ви помогнат да се чувствате по-добре и да се възстановите по-бързо
Главният лекар от престижна клиника в Абу Даби лети за Москва
В момента той е в Бали за срещата на върха
Външният министър отговори на въпрос на френската телевизия TF1
Рапърът бил болен, затова не можел да отговори на въпросите за влизането му в политиката
Това каза каза Стефан Янев.
Това каза доайенът на депутатите Мика Зайкова
Според съобщенията, той е бил под карантина в Норфолк, където е работил
Заради отказа да приемат болен от коронавирус
Болест спря Димитров от участие в Адриа Тур
Първи случай на заразяване с вируса Зика е регистриран в Русия. Това съобщи пресцентърът на Федералната служба за надзор в областта на защитата на пра...
Парламентарната група на ГЕРБ ще дари 5000 лв. на 18-годишния Тони Петров от Банско, който се лекува от онкологично заболяване в чужбина. Това написа...
Крадци за задигнали касичка с дарения за болен от рак богослов от Перник. Валентин Бонев се лекува от рак от неизвестно първично огнище в турска кл...
Когато президентът на Русия Владимир Путин се разболява, той не си взима болнични и продължава да работи. Това заяви говорителят му Дмитрий Песков в о...
Още около 110 000 лева са нужни на Ванко, за да се справи с рака
София. Състоянието на болния от малария пациент, който изправи на нокти цяла България заради съмнения за ебола, се подобрява, съобщи Нова тв. В продъл...
Първият случай на заразен с ебола в Сенегал вече е факт. Световната здравна организация(СЗО) изпрати днес свои служители в Дакар, предаде ДПА. Сенегал...
Лондон. Лекари в болница в северозападен Лондон са започнали лечение на британец, който се е разболял от ебола в Сиера Леоне, предаде Би Би Си. 29-го...
Лясковец. Психично болният стрелец Петко Савов Петков e задържан от полицията в Лясковец. При задържането му той е бил прострелян в корема. Операц...