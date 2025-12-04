Нова драма! Още един болен в кралското семейство

Индия Хикс, кръщелница на крал Чарлз III и потомка на кралица Виктория, разкри, че е била диагностицирана с „тревожно бързо развиващ се“ рак на кожата на подбедрицата.

58-годишната дама, която е близка до кралското семейство, съобщи новината в личния си бюлетин, описвайки емоционалния шок и спешната медицинска намеса.

Хикс съобщава, че заболяването е открито след рутинна медицинска интервенция, при която лекарите настояли за допълнителни изследвания.

"Резултатите от операцията за рак на кожата се върнаха – и новината не беше добра. Не драматично лоша, но достатъчно обезпокоителна, за да разклати света около теб," пише тя.

Тя описва реакцията си като смесица от "спокойна практичност и вътрешна паника", докато се е опитвала да продължи с ежедневните си задължения. За лечение Индия Хикс се е обърнала към специалист в Маями.

Лекарят е извършил спешна Mohs хирургия – изключително прецизна техника за отстраняване на рак на кожата. При тази процедура кожата се премахва слой по слой. Всеки изрязан слой се анализира моментално в лаборатория, докато пациентът изчаква резултата в реално време, за да се гарантира, че всички ракови клетки са отстранени.

Индия Хикс описва операцията като „относително неудобна“, но подчертава, че най-трудното е било чакането между отделните етапи. В крайна сметка лекарите са потвърдили, че туморът е отстранен напълно и че тя е "имала късмет".

