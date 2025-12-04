Турция навлиза в американските петролни и газови активи

Турция прави стратегически ход към разширяване на енергийните си източници, като проучва инвестиции в американски петролни и газови активи. Докато Анкара трансформира енергийното си портфолио, досега доминирано от американски втечнен природен газ (LNG), страната засилва връзките си с големите енергийни компании в САЩ и отваря нов етап в политиката си за диверсификация и влияние.

Турция търси позиции в американския добив

Според Блумбърг Turkish Petroleum води активни преговори с Chevron, Exxon Mobil и други американски енергийни гиганти. Целта е участие в добивната верига, което ще разшири експозицията на Турция отвъд сегашния ѝ фокус върху втечнен природен газ.

Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви по време на Световната среща за LNG в Истанбул, че съобщения за конкретни сделки може да има още през следващия месец.

Отношенията със САЩ и стратегическата нужда от диверсификация

Разширяването към американските активи идва в момент, когато САЩ са ключов дългосрочен доставчик на газ за Анкара. Турция търси начини да гарантира стабилни доставки за своята икономика на стойност 1,4 трилиона долара, като успоредно с това намалява зависимостта си от Русия и Азербайджан.

Такива стъпки имат и политически ефект. Според Блумбърг енергийната диверсификация укрепва влиянието на президента Реджеп Ердоган и отваря нови икономически канали с Вашингтон.

Нови LNG договори и рекордни нива на внос

Турция вече е подписала сделки за LNG с Mercuria Energy Group и Woodside Energy, както и нови 10 годишни договори с Eni и германската SEFE.

От края на 2024 г. насам са поети ангажименти за доставки от 150 милиарда кубически метра втечнен природен газ, като голяма част от тях започват между 2027 и 2030 г.

Според Байрактар американският LNG вече е по конкурентоспособен от тръбопроводния газ от Русия и Иран. Данните на Блумбърг показват, че Турция е внесла 5,2 милиона тона LNG от началото на годината, спрямо 3,98 милиона тона за цялата 2024 г. Увеличението позволява на турските компании да разширят и търговията с газ.

Турция очаква 1500 LNG товара и разширява инфраструктурата си

През следващите 10 до 15 години Анкара очаква около 1500 доставки на LNG, повечето индексирани към американския Henry Hub. За да посрещне този ръст, страната планира да увеличи броя на плаващите съоръжения за съхранение и регазификация от три на пет.

Едно от новите съоръжения ще бъде изпратено в Египет през летните месеци, за да помогне в периода на недостиг, а Турция вече преговаря и с други държави, включително Мароко.

Разширяване на газопреносните връзки с България

Байрактар заяви, че Турция може да удвои капацитета на газопреносната връзка с България до 7 10 милиарда кубически метра годишно, стига българската страна да направи минимални подобрения по своята инфраструктура.

Това би могло да даде допълнителни обеми за Югоизточна Европа и потенциално за Украйна, отбелязва Блумбърг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com