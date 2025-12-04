Фалшив наследник на османската династия разбуни Турция

Турция е разтърсена от необичаен скандал, в който мъж с измислено благородническо минало се опитва да се представи за част от османската династия. Историята се разгаря, след като истинските наследници на султанския род обявиха, че подготвят съдебни действия срещу него за подвеждане на обществото и уронване на репутацията им. Поводът за бурята е публикация за еднополов „династичен“ брак, която предизвика лавина от реакции.

Фалшивият „османски принц“ и скандалният брак

Според изданието „Тюркийе тудей“ човек, който в социалните мрежи се представя като Сина Османоглу, разпространява неверни твърдения за собствен произход. В действителност, както се посочва, истинското му име е Ахмет Мемеджан. Той предизвика остра реакция, след като обяви еднополов брак и го нарече „първият такъв брак в моята династия“.

Потомци на султанския род подчертават, че подобни публикации подвеждат обществото и нанасят вреда върху историческото наследство на Ал-и Осман. Обидата в случая идва не от характера на брака, а от опита той да бъде представен като част от династия, към която мъжът няма никаква принадлежност. Реакциите в Турция бързо излязоха извън социалните мрежи.

Гневът на потомците и готвените съдебни действия

А. Кайихан Османоглу, който принадлежи към рода на основателя на Османската империя, заявява, че името Османоглу в Турция се носи от много хора и че това не доказва никаква връзка с династията. Той уточнява, че мъжът „се опитва да опетни нашето семейство“ и че в миналото вече е имало сигнали за негово участие в измамни схеми. Според него скоро ще бъдат предприети правни действия срещу фалшивия наследник.

Експерти са категорични: такова лице не фигурира в официалното родословно дърво на династията. Това поставя казуса на съвсем друга плоскост – опит за злоупотреба с историческо наследство, за да се спечели популярност или влияние.

Историците разкриват цялата картина

Доцент Ибрахим Пазан, утвърден изследовател на османската история, заявява, че в генеалогичните записи няма никакъв Сина Османоглу. Той напомня, че в Турция всеки гражданин може законно да приеме фамилията Османоглу, но това не дава никакво основание да се твърди принадлежност към султанската линия. Според него въпросният мъж съзнателно разпространява невярна историческа информация и внушава благороднически произход, който не притежава.

Турските медии припомнят и по-ранни обвинения към същото лице. В миналото то се е представяло за член на династията, за да въвлича хора в съмнителни схеми, включително свързани със злато. Затова и сегашният скандал не е изолиран случай, а продължение на поредица от опити за измама, този път под ярката светлина на социалните мрежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com