Макрон пристигна в Пекин и изненада Си Цзинпин. Какво поиска

Френският президент Еманюел Макрон започна ключова визита в Пекин, където се очакват трудни разговори за войната в Украйна и за търговските отношения между Европа и Китай. Въпреки пищния прием от страна на Си Цзинпин, основната тежест на визитата пада върху геополитическия натиск към Китай и икономическите преговори. Срещите се провеждат на фона на задълбочаващи се разногласия между Пекин и европейските столици.

Официално посрещане, но истинските теми са далеч от церемонията

Френският президент Еманюел Макрон пристигна в Пекин с две водещи цели: да настоява Китай да използва влиянието си върху Русия за прекратяване на войната в Украйна и да постави въпроса за дълбокия търговски дисбаланс между Китай и Европа. Китайският държавен глава Си Цзинпин го посрещна с демонстративна помпозност в Двореца на народа, в присъствието на двете президентски съпруги, химни, почетна гвардия и приветстващи деца, отбелязва Франс прес. Въпреки пищния протокол разговорите се очертават като едни от най-сложните между Париж и Пекин през последните години.

Макрон започна визитата си с подчертаване на необходимостта Европа и Китай да работят съвместно за глобална стабилност, включително в Украйна. Той отбеляза, че двете страни имат сходни позиции по редица въпроси, но и немалко различия, които според него трябва да бъдат преодолени чрез механизми за сътрудничество и ефективен мултилатерализъм. Въпреки това парижката страна ясно заяви, че очаква от Пекин конкретен натиск върху Москва.

Ключови геополитически очаквания към Китай

Френското президентство, цитирано от АФП, има ясна и категорична позиция: Китай трябва да използва влиянието си върху Русия, за да я накара да прекрати войната в Украйна. За Париж това е водещият елемент на визитата и същинският политически залог, който стои зад протоколното гостоприемство. Макрон подчерта, че мобилизацията в името на мира и стабилността е критично важна, а сътрудничеството между Европа и Китай е ключово за разрешаването на глобални конфликти.

Президентът Си Цзинпин прие френския лидер с подобаваща тържественост, но в дипломатическите среди се отбелязва, че противоречията между Китай и Европа остават дълбоки. Въпросите за войната, за търговията и за ролята на Китай в геополитическите конфигурации на XXI век продължават да бъдат централни теми в отношенията между Пекин и европейските столици.

Бизнес мисия, договори и скрити напрежения

Макрон е придружен от делегация от 35 ръководители на големи предприятия, което ясно показва икономическия пласт на визитата. Очаква се той да разговаря със Си първо в тесен кръг, а след това и в разширен формат, като по-късно трябва да присъства на подписването на редица договори. Икономическите отношения между Франция и Китай, както и по-широкият търговски дисбаланс с Европа, все повече влизат сред основните теми на двустранните визити от 2017 г. насам, когато Макрон пое френския президентски пост.

Тази визита е четвъртата му държавна среща в Китай, а през 2024 г. самият Си беше посрещнат с голяма церемониалност във Франция. Но зад протокола стои фактът, че Европа и Китай не могат да избегнат напреженията, които засягат както сигурността, така и търговията и глобалното влияние. Именно тези въпроси оформят същността на разговорите, макар официалните изявления да са облечени в дипломатически тон.

