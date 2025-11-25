Голяма изненада във Франция! Кой би спечелил изборите, ако бяха днес

Френската политическа сцена бе разтърсена от сензационна прогноза. Според ново изследване на агенция Odoxa 30-годишният лидер на крайната десница Жордан Бардела е фаворит да спечели президентските избори през 2027 г., независимо кой ще застане срещу него. Това е първият път, в който национален социологически институт предвижда подобен резултат за наследника на Марин льо Пен.

Крайната десница вече диктува битката за властта

Проучването, проведено на 19 и 20 ноември сред 1000 души, показва, че ако изборите се проведат тази седмица, Бардела би получил 35% или 36% от гласовете на първи тур. Той би изпреварил всички свои потенциални съперници в надпреварата за място на балотажа.

От Odoxa обаче предупреждават, че ранното фаворитство не е гаранция за победа. И припомнят съдбата на Марин льо Пен и баща ѝ Жан-Мари льо Пен, които три пъти бяха спрени във втория тур от обединен политически фронт на противниците им.

Марин льо Пен в момента е под риск да бъде отстранена от публични длъжности за пет години, след като бе призната за виновна за злоупотреба с финансови средства и обжалва решението в съда. Това допълнително утвърждава Бардела като водеща фигура в партията.

Млад лидер, който вече надминава своя ментор

Ръководителят на Национален сбор е смятан за естествения наследник на политическата линия на Льо Пен и вече се радва на по-висока популярност от нея.

Odoxa тества няколко сценария за втори тур. При сблъсък с крайния левичар Жан-Люк Меланшон Бардела печели с категоричните 74 процента. Ако се изправи срещу бившия премиер Едуард Филип, преднината му остава, макар и по-скромна – 53 процента. В хипотетични дуели срещу Рафаел Глюксман или Габриел Атал, младият лидер отново запазва сериозно преимущество според проучването.

Статистическата грешка на проучването е 2,5 пункта, но трендът е ясен. Само преди седмици друго допитване даде лека преднина на Филип над Бардела, което показва динамична предизборна среда с възможни обрати.

Франция върви към историческа битка за Елисейския дворец

Един факт остава безспорен: за първи път в съвременната история крайна десница изглежда реално готова да стигне до президентската власт във Франция.

А дали Жордан Бардела ще превърне прогнозите в реалност или ще последва съдбата на своите предшественици – това ще решат следващите две години политически сблъсък, скандали и борба за мнозинството от френското общество.

