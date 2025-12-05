Пробив в Китай! Си Цзинпин направи рядък жест към Макрон

Китай демонстрира изненадващо високо ниво на протоколна щедрост към френския президент Еманюел Макрон. Си Цзинпин лично го придружи по време на визитата му в Чънду днес - жест, който Пекин прави рядко и то само към фигури, на които желае да подчертае стратегическо внимание. Според Ройтерс именно това изпраща ясен сигнал към Европейския съюз, че Китай цени отношенията си с него в момент на глобални геополитически сътресения.

Френският президент започна деня си по особено неофициален начин. Китайските социални мрежи показаха видеа, в които Макрон буквално се появява сред хората, излезли за сутрешния си крос в парк Цзючън. Някои от разхождащите се дори за миг не осъзнаха, че до тях тича държавният глава на Франция. След импровизирания джогинг Макрон се срещна със Си при язовира Дучзянян - древно съоръжение, което контролира водите около Чънду още от III век пр. н. е., и чието посещение се счита за жест на лично уважение от страна на китайския лидер.

Преговорите в Пекин ден по-рано дадоха конкретни резултати. Подписани бяха 12 споразумения, засягащи широк диапазон от теми - от политиките по застаряването на населението до ядрената енергетика и дори програми за опазване на пандите, символичен елемент от китайската държавност. И макар договорите да изглеждат сериозни, нито една парична стойност не беше публично обявена. Това създаде усещане, че Пекин предпочита предпазливата дипломатическа мъгла пред ясните икономически послания.

Френският президент пристигна в Китай, придружен от ръководители на водещи френски компании. И все пак най-големият търговски въпрос остава нерешен. Очакваната мегасделка за 500 самолета Еърбъс отново не получи одобрението на Си Цзинпин. Според дипломатически източници Пекин се въздържа, за да не отслаби позициите си в паралелните търговски преговори със Съединените щати, които настояват Китай да купи допълнителни самолети Боинг.

В крайна сметка визитата донесе много символика, умерени резултати и един сериозен нерешен въпрос. А Пекин изпрати недвусмислено послание, че Европа е важна, но геополитическата игра остава по-голяма от всяка двустранна усмивка.

