Си Цзинпин отправи гореща заплаха към Тръмп. Какво става?
Пекин е предупредил, че няма да приеме нова американска оръжейна сделка преди срещата във Вашингтон
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Пекин е предупредил, че няма да приеме нова американска оръжейна сделка преди срещата във Вашингтон
Пекин настоя държавите от блока да защитават суверенитета и да не допускат намеса във вътрешните работи
Путин, Си Цзинпин и други световни лидери се срещат на фона на войната в Украйна, кризата в Близкия изток и натиска за намаляване на зависимостта от д...
Китайският лидер рядко пътува с корпоративни шефове, а сега Пекин подготвя необичаен жест към Тръмп и американския пазар
Искаме Средният коридор през Азербайджан да бъде в съответствие с инициативата на Китай "Един пояс, един път" , каза турският президент в Бишкек
Кремъл призна, че войната почти не е била обсъждана, докато икономическите отношения между Москва и Пекин са заели централно място
Бишкек събира Големите на Изтока, забрани тротинетките, докара лукс
21 лидери кацат в Киргистан, голямата совалка започва от понеледник
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Сложи край на спекулациите за посещението на Си Цзинпин
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