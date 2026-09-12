Си Цзинпин поиска БРИКС да играе по-силна роля за мира в Близкия изток

Китайският президент Си Цзинпин заяви на започналата в Делхи 18-а среща на върха на БРИКС, че войната в Близкия изток не служи на интересите на международната общност. Той призова държавите от блока да използват политическата си тежест за постигане на мир и стабилност в региона и района на Персийския залив.

Войната причини сериозни загуби

„Войната причини сериозни загуби на населението в региона и не служи на интересите на международната общност“, заяви Си Цзинпин, цитиран от Синхуа.

По думите му Китай е готов да работи заедно с останалите членове на БРИКС, така че организацията да играе по-съществена роля за успокояване на кризата.

Китайският президент призова страните от блока да „застанат твърдо от правилната страна на историята“ и да се противопоставят на нарушенията на суверенитета и на намесата във вътрешните работи на отделните държави.

БРИКС също призова за сдържаност

Посланието на Си съвпада с общата линия на срещата в Делхи. В съвместната декларация лидерите на БРИКС изразиха дълбока загриженост от ескалацията в Близкия изток и призоваха към максимална сдържаност, диалог и дипломатическо решение на конфликтите.

Форумът събира разширения състав на БРИКС, в който вече участват и държави с различни позиции по конфликтите в региона, включително Иран и Обединените арабски емирства. Именно това прави постигането на обща позиция особено показателно.

Китай ще поеме домакинството догодина

Си Цзинпин обяви още, че Китай ще бъде домакин на 19-ата среща на върха на БРИКС през 2027 г.

Срещата в Делхи се провежда на фона на войните в Близкия изток и Украйна и на засилващото се съперничество между големите сили. Китай разглежда БРИКС като една от основните платформи за по-голямо влияние на държавите от Глобалния юг в международната политика.