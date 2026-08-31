В огромна държава предлагат "деца под наем"

В Китай, където ниската раждаемост и бързо застаряващото население увеличават броя на самотните възрастни хора, млади мъже и жени се наемат като „споделени“ или „аутсорсинг“ деца, съобщи „Вашингтон Пост“.

Тези сурогатни деца, предимно на 20 и 30 години, предоставят компания, а не специализирани медицински грижи, като посещават, чатят, помагат на клиентите да настройват смартфони или ги придружават до медицински прегледи. Рекламите изобилстват в китайските социални мрежи, където цените варират от 29 до 88 долара за тричасова услуга.

28-годишният Сун Шуянг работи за „Хепи Хоум“, стартираща компания в северния град Тиендзин. Повечето от клиентите на компанията живеят сами, докато порасналите им деца работят в отдалечени градове, каза той, и се борят с чувство на изолация и страх от смъртта.

„Като разговарят с млади хора като нас“, каза той, „те могат да си възвърнат чувството за жизненост и да се чувстват по-енергични.“

Не е ясно колко широко разпространени са подобни услуги. Но икономистът Бингцин Ли, който преподава социална политика в Университета на Нов Южен Уелс в Австралия, заяви, че те „отговарят на реална социална нужда“, предаде БГНЕС.

Според прогнозите на Световната здравна организация, броят на хората в Китай над 60 години ще се увеличи до 402 милиона до 2040 г., достигайки 28% от общото население на страната. Съгласно правителствена политика, действаща от 1979 до 2015 г., много от тях са били ограничени до едно дете. Националният комитет по въпросите на стареенето установи, че през 2021 г. повече от половината са живели в самотни домакинства, а до 2030 г. изследователите прогнозират, че Китай ще се сблъска с недостиг от 5,5 милиона медицински сестри, грижещи се за възрастни хора.

Самото стареене не е проблем, ако означава по-здравословен и по-дълъг живот, каза демографът и статистик Хуан Уенжен, но ниската раждаемост е. „Нямаме толкова много млади хора“, каза той.

До 2031 г. Китай ще бъде свръхзастаряващо общество , в което 20 или повече процента от населението ще е над 65 години, според Ли Сюнлей, главен икономист в Zhongtai Financial International.

„Бързото увеличение на темпа на застаряване на населението в моята страна е неизбежно още преди 2050 г.“, пише той. „Дори ако раждаемостта се възстанови значително, това няма да направи много, за да забави ускорението.“

Технологичните компании се надпреварват да разработват и обучават роботи за грижи за възрастни хора, които да изпълняват задачи, вариращи от правене на масажи до игра на шах.

Тези инициативи обаче ще отнемат време. Засега, поне, тежестта на грижите продължава да пада върху така нареченото „междинно“ поколение – хора на средна възраст, които едновременно отглеждат деца и подкрепят възрастните си родители.

„Тайм Банк“ и „Хепи Хоум“ твърдят, че проверяват и обучават служителите си. „Тайм Банк“ се опитва да съчетае клиентите с компаньони от същия пол и изисква от компаньоните да носят камери по време на посещенията, със съгласието на клиентите, за да документират взаимодействията в случай на конфликт.

Лиу Ченг, основателят на „Тайм Банк“, каза, че работи с местните власти и общности, за да повиши осведомеността за емоционалните нужди на възрастните хора. Целта му е да разшири бизнеса си от около 100 поръчки на месец до 650.