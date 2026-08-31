Федоров хвърли неочаквана оферта към Вашингтон

Бившият украински министър на отбраната Михаил Федоров предложи на САЩ необичайна сделка - украинският опит в създаването и използването на ударни дронове срещу американски ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“.

В интервю за „Файненшъл таймс“ той заяви, че е готов да помогне на Вашингтон да изгради собствена „армия от дронове“.

Цената, която поставя Киев, е пряко свързана със защитата на страната през идващата зима.

„Готов съм на тази размяна“, каза Федоров.

Зимата превръща ракетите в критична необходимост

Предложението идва в момент, когато Украйна продължава да търси допълнителни средства за противовъздушна отбрана срещу руските удари. Ракетите-прехващачи за „Пейтриът“ остават сред най-ценните средства за защита срещу балистични заплахи, а самият Федоров обвързва предложението си директно със способността на страната да премине през зимните месеци.

Ще бъда много щастлив да помогна

„Ще бъда много щастлив да помогна на Америка да създаде армия от дронове - особено в замяна на прехващачи за „Пейтриът“, за да преживеем тази зима“, заяви Федоров.

Той не пожела да отговори дали по време на посещението си във Вашингтон планира срещи със служители от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Паралелно бившият министър търси американски инвестиции за нов фонд за отбранителни технологии, насочен към бойна роботика, евтини високоскоростни дронове-прехващачи и ракети, използващи изкуствен интелект.

Федоров вече пое нова роля

Само дни по-рано Федоров прие предложението да стане съветник по отбранителните иновации на италианския министър на отбраната Гуидо Крозето. Той обяви, че ще помага на Италия при внедряването на технологии за съвременната война, но подчерта, че ще продължи да работи и по проекти, свързани със способностите на Украйна и привличането на международни ресурси.

След напускането му временното ръководство на украинското Министерство на отбраната беше поето от Евгений Хмара, бивш ръководител на центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна. Зеленски посочи, че Хмара ще отговаря и за украинските операции на голяма дистанция.