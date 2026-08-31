Свят

Тръмп прати специален пратеник на голямата среща на Изтока

Лидери на 18 държави пристигат за форума на ШОС

Тръмп прати специален пратеник на голямата среща на Изтока
31 авг 26 | 12:15
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Александра Василева

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпраща свой човек в Киргистан, където знес започва голямата среща на източните лидери – ШОС.

Това е Серхио Гор, специалният пратеник на Съединените американски щати по въпросите на Южна и Централна Азия, който е и извънреден посланик и роля на Съединените щати в Индия.

Формално той пристига за да участва в церемонията по откриването на VI Световни игри на номадите, които ще се проведат успоредно с форума на Шанхайската организация за сътрудничество, на която са заявили участие 21 лидери, сред които президентите Си Дзинпин, Владимир Путин, Ердоган, Алиев, Токаев, Пезешкиан, както и премиерите Наренда Моди и Пашинян.

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Президентът на Киргизстан Садир Джапаров вече проведе среща с американския пратеник, съобщи пресслужбата на киргизкия лидер.

Проведе се обмен на мнения относно по-нататъшното развитие на киргизско-американските отношения, укрепване на политическия диалог, разширяване на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество.

Особено внимание беше отделено на взаимодействието във формата "Централна Азия + Съединените щати" (C5 + 1).

В тази връзка страните разгледаха перспективите за провеждане на втората среща на върха на държавните глави в този формат през 2027 г.

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Автор Александра Василева

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