Тръмп прати специален пратеник на голямата среща на Изтока

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпраща свой човек в Киргистан, където знес започва голямата среща на източните лидери – ШОС.

Това е Серхио Гор, специалният пратеник на Съединените американски щати по въпросите на Южна и Централна Азия, който е и извънреден посланик и роля на Съединените щати в Индия.

Формално той пристига за да участва в церемонията по откриването на VI Световни игри на номадите, които ще се проведат успоредно с форума на Шанхайската организация за сътрудничество, на която са заявили участие 21 лидери, сред които президентите Си Дзинпин, Владимир Путин, Ердоган, Алиев, Токаев, Пезешкиан, както и премиерите Наренда Моди и Пашинян.

Президентът на Киргизстан Садир Джапаров вече проведе среща с американския пратеник, съобщи пресслужбата на киргизкия лидер.

Проведе се обмен на мнения относно по-нататъшното развитие на киргизско-американските отношения, укрепване на политическия диалог, разширяване на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество.

Особено внимание беше отделено на взаимодействието във формата "Централна Азия + Съединените щати" (C5 + 1).

В тази връзка страните разгледаха перспективите за провеждане на втората среща на върха на държавните глави в този формат през 2027 г.