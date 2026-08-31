9 срещи за 48 часа. Путин, Си и Моди се договарят зад гърба на Европа

Докато Европа е приковала поглед към Германия, където в неделя се чакат съдбоносните избори, в сърцето на Централна Азия започва най-важната среща на Изтока за тази година.

Киргизстан – малка, планинска и непозната за мнозина държава, днес и утре се превръща в столица на новия многополюсен свят.

Над 17 държавни делегации пристигат в Бишкек за 26-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

За средностатистическия българин тази абревиатура може да не означава нищо. Зад нея обаче стоят държави, които контролират над една трета от световната икономика и почти половината от населението на планетата.

Истинската история за срещата в Бишкек няма да се напише в скучните официални декларации.

Тя ще се случи зад затворените врати, където тримата лидери на Русия, Китай и Индия - Владимир Путин, Си Цзинпин и Нарендра Моди, ще координират действията си по най-горещите теми.

Без съмнение, на масата на преговорите са темите за войната в Украйна и проблема с Ормуз, още повече че в Бишкек вече е и президентът на Иран.

9 срещи за 48 часа

Руският президент пристига в Киргизстан, за да демонстрира, че западната изолация не го притеснява. Графикът му в кулоарите е включва 9 двустранни срещи за по-малко от два дни.

Най-важният му разговор е с турския лидер Реджеп Тайип Ердоган. Турция не е член на ШОС, но Ердоган лети до Бишкек за среща на четири очи с Путин.

На масата е сигурността в Черно море, съдбата на корабоплаването и мира в Киев.

Това е поредният ход на Анкара, с който балансира между ангажиментите си към НАТО и икономическите си интереси на Изток.

Втората критична точка за Кремъл е разговорът със Си Дзинпин за мега-газопровода „Сила Сибири-2“.

Това е проектът, който трябва окончателно да пренасочи руските суровини от Европа към Азия.

Съюзници по неволя

Китайският лидер Си Дзинпин идва в Бишкек с тежка дипломатическа артилерия, показвайки кой е господарят на Изтока.

Веднага след него обаче каца индийският премиер Нарендра Моди.

Делхи и Пекин имат тежки гранични спорове и скрито съперничество. Но отсега е ясно, че Индия ще направи всичко, за да не позволи на Китай да доминира в Азия, нито пък ШОС да се превърне в чисто антизападен блок.

За индийския премиер това е и генерална репетиция - само след две седмици той ще бъде домакин на Путин и Си на срещата на БРИКС в Ню Делхи.

Без тротинетки, но с безпрецедентен лукс

Атмосферата в Бишкек е смесица от азиатско гостоприемство и тежка полицейска блокада. Градът буквално е запечатан за сигурността на световните лидери.

Местните власти забраниха изцяло движението на популярните електротротинетки, за да не се пречкат по маршрутите на тежките президентски кортежи.

По улиците личат огромни билбордове на четири езика, а Киргизстан използва момента, за да демонстрира национално самочувствие.

Веднага след тежката дипломация лидерите ще бъдат заведени на откриването на Световните игри на номадите.

Дипломация сред конни състезания и стрелба с лък - Киргистан избра перфектния декор, за да покаже, че това е новият Изток, който отказва да живее изцяло по правилата на Запада.