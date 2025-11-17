Откриха потънал град, подобен на Атлантида
На дъното на огромно езеро е в Азия
Исламабад затвори въздушното си пространство и нарече нападението "явен акт на война“
При ударите са били засегнати цивилни обекти в Пенджаб и пакистанската част на Кашмир
Тулисти напълниха летищата в Тайланд, бягат от страната
Протести заляха столицата Улан Батор
Снощи съдът отново издаде заповед за арест на Юн Сук-йол, който е обвинен в метеж
Мярката бе подкрепена при тайния вот от 204 депутати при необходимо квалифицирано мнозинство от 200...
През последните месеци общественото доверие в президента рязко намаля