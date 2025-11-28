94 жертви в Хонконг. Огънят погълна седем небостъргача

Жертвите на пожара в няколко небостъргача в Хонконг са вече 94, предадоха световните агенции. Ранените са около 80 души, в това число и няколко пожарникари.

Продължава издирването след трагедията

Пожарникари работят и тази сутрин на терена. Очаква се спасително-издирвателните операции да приключат малко по-късно днес. Пожарът се разрази преди три дни в района Тай По, като пламъците обхванаха седем небостъргача с над 30 етажа. Това е най-опустошителният пожар в Хонконг от десетилетия.

Бавно горене и некачествени материали - основни причини

Според официални представители пожарът е започнал от външно бамбуково скеле около 32-етажна сграда в Тай По и се е разпространил вътре в сградата и после в останалите шест сгради. Бамбукови скелета, издигнати около високите жилищни сгради заради ремонт, който е бил в ход, са допринесли за бързото разпространение на пламъците. Вероятно за разпространението е допринесло и ветровитото време. В допълнение властите казват, че някои от материалите, използвани при строежа на сградите, може да не са отговаряли на разпоредбите за пожарна безопасност. Трима души от строителна компания са задържани по подозрения в причиняване на смърт.

Преминаване към метални скелета

Властите на Хонконг заявиха, че ще ускорят преминаването от използване на бамбукови скелета при строителни или ремонтни дейности към използване на метални скелета. Използването на бамбукови скелета датира отпреди 1000 години. Бамбукът е лесен за транспортиране, монтаж под формата на скеле и демонтаж. От 2018 г. при инциденти в Хонконг, свързани с бамбукови скелета, са загинали 23 души.

