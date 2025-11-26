Тежка загуба за Везенков

Цървена звезда повали Олимпиакос с 91:80 в мач от 13-ия кръг на Евролигата. Сръбският гранд е втори във временното класиране с девет успехи и четири загуби, а гръцкият тим с осем победи и пет поражения е на шестата позиция.

Александър Везенков бе познатият лидер за Олимпиакос, но Коди Милър-Макинтайър се превърна в герой за Цървена звезда. Американецът с български паспорт и неговите съотборници ликуваха заслужено пред препълнените трибуни на "Белградска Арена". Мачът премина през множество серии, за да се стигне до финалните акорди, когато селекцията на Саша Обрадович нанесе своя удар и разочарова състава, воден от Йоргос Барцокас.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година попадна в стартовата петица и изнесе най-силния си мач с екипа на гърците в турнира на богатите от началото на сезона. Българският национал напомни за своите качества в офанзивен план и не бе далече от постигането на дабъл-дабъл. Крилото се отличи с 29 точки и 8 борби за 34 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/7 от средна дистанция, 4/8 зад дъгата и 5/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Милър-Макинтайър също намери място сред титулярите и въпреки че не бе много убедителен в нападение, изгря на сцената в точния момент. Попадналият в разширения състав на представителния ни тим играч отбеляза в края ключови стрелби, които се оказаха решаващи, като остана на крачка от дабъл-дабъл. Гардът завърши с 10 точки, 3 борби, 9 асистенции 1 открадната топка за 25 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/4 от близка дистанция и 2/7 от далечно разстояние.

Джордан Нуора даде тон на "звездашите" с 23 точки. Семи Оджелей се разписа с 15, Чима Монеке се отчете с 11 и 11 борби.

За гостите Тайлър Дорси се разписа с 16 точки, включително и с 4 тройки, Еван Фурние приключи с 13 т.

На 4 декември (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Фенербахче, докато Милър-Макинтайър и съотборниците му ще приемат Барселона ден по-късно.

