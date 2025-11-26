Идва най-ненормалния декември от много години насам!

Месечните прогнози дават само обща представа за времето, тъй като е невъзможно да се направи по-детайлна прогноза за конкретен регион за толкова дълъг период. Месечната прогноза е изготвена на базата на Европейския модел за средносрочни прогнози и GFS. В анализа е проследено поведението на полярния вихър.

Този декември 2025 ще бъде един от най-интересните и динамични зимни месеци през последните 15 години за България. Основният двигател е изключително ранното и мощно стратосферно затопляне (major SSW) над Аляска, Канада, САЩ и Източна Русия, което вече започна да разпада полярния вихър още в последните дни на ноември. Това е най-ранното значимо SSW от 1963 г. насам и ще има директно отражение върху времето над Югоизточна Европа.

В края на ноември е настъпило ранно внезапно стратосферно затопляне (SSW) – едно от най-ранните отчитани събития през последните десетилетия. То вече води до сериозно отслабване и частичен колапс на полярния вихър, което променя динамиката на северното полукълбо.

Макар ефектите първо да се усещат над Северна Америка, стратосферните смущения почти винаги достигат и Европа. Балканският полуостров е регион, чувствителен към подобни промени – особено когато се комбинират отслабен джет стрийм и засилен приток на студен въздух от североизток.

Първите десет дни на месеца ще бъдат преходен етап, в който атмосферата започва да реагира на стратосферните процеси, но все още липсва силен синоптичен отговор. Полярният вихър е вече отслабен, но енергията от въздушните възмущения още не се е „спуснала“ към по-ниските слоеве.Това предвещава по-топъл старт на декември, какъвто често наблюдаваме.

Втората част на месецa ще донесе осезаема промяна. Студени маси от североизток ще проникват към Балканите, а Средиземноморските циклони ще се активизират. Това е комбинацията, която често поражда валежи и първи по-силни снеговалежи в планините и високите полета. Ако тези прогнози се реализират ни очакват валежи от дъжд и снеговалежи в планинските райони, Северозападна България и крайните североизточни райони. Очакваната снежната покривка, ще варира силно от надморската височина. Максималните средни температури за този период ще са между 3-5°C. Очакваните най-ниски температури - до –7…–9°C в котловините и планинските райони.

До края на месеца стратосферният вихър вероятно ще бъде в състояние на разпад или силно отслабен. Историческите данни сочат, че след подобни събития (SSW), отрицателната фаза на Арктическата осцилация (AO) се задържа продължително. Това означава, че студеният въздух се задържа в умерените ширини, вместо да стои заключен на полюса. Вероятността за "Бяла Коледа" през 2025 г. изглежда по-висока от обичайното.

Очаква се времето да се стабилизира в типично зимен режим. Към този момент се прогнозира и антициклонално време, подобно на първото десетдневие на месеца, но фактът, че този път температурите ще са по-ниски, с възможни температури от минус 10 градуса и в равнините, а в планините - дори и по-ниско. Вероятността от преминаването на средиземноморски циклони е голяма, но честотата им ще отслабва.

Времето по Коледа, ще е по-честно облачно и мъгливо. А, за Нова година се очаква дори да е ясно без валежи.

